Autoroute : Djerad demande la mise en service des stations de péage avant la fin 2021

Algérie – Les stations de péage de l’autoroute Est-Ouest pourraient être mises en service avant la fin de l’année 2021.

Lors de la réunion du gouvernement de ce mercredi 9 décembre, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a donné des instructions pour la mise en service des stations de péage avant la fin de l’année prochaine.

« Le Premier Ministre a donné des instructions pour la finalisation, avant la fin de l’année 2021, du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest avec la mise en service des stations de péage », indique un communiqué des services du Premier ministre.

Ces instructions ont été données après, l’exposé du ministre des Travaux Publics Farouk Chiali sur un nouveau décret exécutif.

Le décret prévoit que les tronçons de routes proposés au classement dans les catégories des autoroutes sont ceux possédant les caractéristiques techniques et réglementaires y afférentes, à savoir : l’autoroute nord-sud, l’autoroute est-ouest et les pénétrantes autoroutières de : Bejaïa, Mostaganem, Oran, Zéralda et Boudouaou.

Chiali avait annoncé l’entrée en vigueur du péage fin 2021

Rappelons que le ministre des travaux publics, Farouk Chiali, avait annoncé, septembre dernier, l’entrée en vigueur des gares de péage sur l’autoroute Est-Ouest fin 2021.

« Le péage n’interviendra que lorsque toutes les gares de péage seront opérationnelles. Je pense, probablement, pour la fin de l’année prochaine, si tout est mis en place et qu’il n’y ait pas de surprise », avait déclaré Farouk Chiali lors de son passage, le 16 septembre dernier, à la radio nationale.

Rédaction d’Algerie360