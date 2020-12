Conflit du Sahara occidental : Chitour répond aux déclarations de Marzouki sur l’Algérie

Algérie- Le Professeur à l’École polytechnique d’Alger Chems Eddine Chitour, également ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, a répondu aux dernières déclarations de l’ancien président tunisien, accusant l’Algérie de ‘’vendre de l’illusion au front Polisario’’.

Dans une contribution publiée hier mardi, dans le quotidien El Moudjahid, le Pr Chitour indique que « Moncef Marzouki, décidément en verve et y travaillant sur commande, s’en est, à nouveau, pris à l’Algérie concernant le conflit du Sahara occidental, en accusant le régime algérien de ‘’vendre de l’illusion au front Polisario’’ ».

Il rappelle également, que l’ancien président tunisien « impute l’échec de la construction maghrébine à l’Algérie », dans un entretien donné à Al Qods Al Arabi et publié dans les colonnes du journal londonien le 19 juin 2020 ».

Le Pr Chitour a qualifié Marzouki « d’avocat des mauvaises causes » qui « défend d’une façon irrationnelle la cause marocaine dans l’entêtement à occuper un territoire qui a vocation à être décolonisé », et qui a des convictions à « géométrie variable » oubliant « les droits de l’homme quand cela l’arrange au nom de l’allégeance au pays où il a vécu ».

Le ministre Algérien estime que Marzouki qui « prétend qu’on lui attribue le titre de défenseur des droits de l’Homme, n’a pas été dans ses déclarations pour défendre le droit d’un peuple, tel qu’édicté dans l’esprit et la charte des Nations unies et de l’Union africaine, s’agissant du Sahara occidental, dernière question de décolonisation en Afrique inscrite à l’ONU ».

Chitour conclut alors concernant toujours l’ancien président tunisien : « en vendant son âme au plus offrant, lui le Marocain de cœur avec une vision hémiplégique de la notion des droits des peuples à se libérer, il nous prouve plus que jamais que son sacerdoce humanitaire était du vent ».

Moncef Marzouki accuse l’Algérie de « vendre de l’illusion au front Polisario »

Lors d’une conférence organisée à distance, l’ancien président tunisien a estimé que « le régime algérien a commis un crime envers son peuple, envers l’Union magrébine et envers le peuple Sahraoui », avec les « illusions qu’il est en train de vendre ».

Évoquant l’Union magrébine, Marzouki a souligné : « quand on aura une Union Magrébine, les Sahraouis auront le droit de s’installer en Tunisie, ou bien travailler en Libye … et ils participeront au votes dans les pays du Maghreb ».

L’intervenant a donc réfuté l’idée d’un « État Sahraoui », avançant l’idée d’un « pays ouvert » pour les Sahraouis, au lieu « d’être sous le protectorat ou des pressions dans une région saharienne algérienne ».

Merzouk.A