Vaccin coronavirus : The Lancet dévoile le taux d’efficacité du vaccin AstraZeneca

Algérie – La célèbre revue scientifique britannique « The Lancet » a dévoilé, ce mardi 8 décembre, le taux d’efficacité du vaccin contre le coronavirus (Covid-19) d’AstraZeneca.

Selon des résultats publiés dans la revue, le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l’université britannique d’Oxfor est efficace à 70 % en moyenne.

Les chiffres d’efficacité du vaccin d’AstraZeneca portent sur 11.636 volontaires au Royaume-Uni et au Brésil, selon la même source, la moitié a reçu le vaccin-anti-coronavirus et l’autre moitié un placebo.

Malgré un taux d’efficacité inferieur aux vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, le vaccin d’AstraZeneca est intéressant car il est plus facile à stocker. Il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température.

Didier Raoult avait critiqué les vaccins contre le covid-19

Dans une déclaration accordée hier lundi à la chaîne de télévision française CNews, le professeur francais Didier Raoult s’est montré sceptique sur l’efficacité des vaccins à ARN contre le coronavirus.

Pour l’instant ce que j’ai vu, c’est surtout de la publicité (…) Je n’ai pas vu d’articles scientifiques. J’attends de voir de vraies données », avait-il déclaré en restant dubitatif sur les essais effectués par les laboratoires.

« Les essais, il ne s’agit pas de dires si je fais ça, ça fait des anticorps. Il s’agit de dire écoutez voilà, on a une population exposée, dans cette population exposée dans des conditions naturelles chez des gens qui représentent la cible, ça marche. Et ça, on verra », avait expliqué Pr Raoult.

Le Royaume-Uni entame sa campagne de vaccination contre le coronavirus

Premier pays au monde à avoir approuvé vaccin anti-covid-19, le Royaume-Uni a entamé hier sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec a vaccin de Pfizer/BioNTech.

« Nous faisons passer en premier les plus vulnérables et les plus de 80 ans. Ils seront parmi les premiers à recevoir les vaccins », avait déclaré Matt Hancock, Ministre britannique de la Santé.

Rédaction d’Algerie360