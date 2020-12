Vaccin Coronavirus : La FDA annonce de bonnes nouvelles sur le vaccin Pfizer

Algérie – Les experts de l’Agence américaine des médicaments (FDA) ont annoncé, ce mardi 8 décembre, de bonnes nouvelles sur le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech.

Dans un rapport de 53 pages publié aujourd’hui, la FDA a indiqué que le vaccin Pfizer/BioNTech offre une protection presque complète après la deuxième dose.

Les données de sécurité portant sur 38 000 participants à l’essai clinique du vaccin avec un suivi médian de deux mois suggèrent un profil de sécurité favorable, sans identification de problème de sécurité spécifique qui empêcherait l’autorisation en urgence, a écrit la FDA dans son rapport

Pour la FDA, rien ne bloque l’autorisation du vaccin aux états unis. Elle pourrait donner son feu vert dans les prochains pour le début de la campagne de vaccination.

Le Royaume-Uni a entamé sa campagne de vaccination contre le covid-19

Premier pays au monde à avoir approuvé vaccin contre le coronavirus, le Royaume-Uni a entamé hier sa campagne de vaccination contre le covid-19 avec le vaccin de Pfizer/BioNTech.

« Nous faisons passer en premier les plus vulnérables et les plus de 80 ans. Ils seront parmi les premiers à recevoir les vaccins », avait déclaré Matt Hancock, Ministre britannique de la Santé.

Pr Raoult avait critiqué les vaccins contre le covid-19

Dans une déclaration accordée, hier lundi, à CNews, le professeur francais Didier Raoult s’est montré sceptique sur l’efficacité des vaccins à ARN contre le coronavirus.

« Pour l’instant ce que j’ai vu, c’est surtout de la publicité. Je n’ai pas vu d’articles scientifiques. J’attends de voir de vraies données », avait-il déclaré.

« Les essais, il ne s’agit pas de dires si je fais ça, ça fait des anticorps. Il s’agit de dire écoutez voilà, on a une population exposée, dans cette population exposée dans des conditions naturelles chez des gens qui représentent la cible, ça marche. Et ça, on verra », avait expliqué Pr Raoult.

Rédaction d’Algerie360