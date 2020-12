Situation des Algériens à l’étranger : Ce qu’a dit le Ministre Boukadoum

Algérie – Le Ministre des Affaires Étrangères, Sabri Boukadoum s’est entretenu avec le député de l’émigration, Samir Chaabna, et ensemble ils ont abordé les préoccupations des Algériens se trouvant à l’étranger.

Le député de l’émigration, Samir Chaabna, a rencontré ce lundi, en fin de journée, le Ministre des Affaires Étrangères, Sabri Boukadoum, pour discuter des préoccupations de la communauté Algérienne à l’étranger, notamment ceux qui restent bloqués à cause de la conjoncture sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le Ministre Boukadoum a affirmé que « la situation des Algériens à l’étranger ainsi que leurs préoccupations font partie des préoccupations des autorités », et a indiqué que « c’est de leur devoir de prendre en charge tout ce qui concerne les Algériens à l’étranger, qu’il s’agisse des Algériens résidents à l’étranger ou des Algériens qui sont restés bloqués à cause de la pandémie ».

Ainsi, M. Boukadoum a rassuré les Algériens à l’étranger que « le MAE, les consulats de l’Algérie à l’étranger, le Gouvernement ainsi que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’occupent de leurs préoccupations afin de régler tous les problèmes ».

Le député Samir Chaabna s’adresse au Premier Ministre

Dans une demande, rendue publique hier, lundi 7 décembre, sur Facebook, le député de l’émigration, Samir Chaabna, a demandé au Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, la suppression de l’obligation de l’attestation d’entrée exceptionnelle en Algérie, imposée aux Algériens afin de pouvoir regagner le pays.

En pointant du doigt la gestion du rapatriement par les consulats de l’Algérie à l’étranger, le député de l’émigration a demandé « à ce qu’on confie cette tâche aux agences d’Air Algérie ».

Par ailleurs, il a demandé au Premier Ministre « le renforcement des vols vers d’autres destinations en France, notamment Lyon, Toulouse, Mulhouse, Lille, Nice, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg … », mais aussi « la reprise des vols internationaux ».

Le député Samir Chaabna a également adressé une demande, ce mardi, 8 décembre, au Ministre des Transports, Lazhar Hani, concernant les opérations de rapatriement ou il a suggéré « le lancement de lignes maritimes à partir des ports français et espagnoles vers l’Algérie », dans le but de diminuer la charge sur la compagnie aérienne nationale et accélérer le retour des Algériens bloqués à l’étranger.

