Tebboune parmi les 21 personnalités arabes « les plus influentes » de 2020  

Algérie – Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, figure sur une liste qui compte les noms de 21 personnalités politiques arabes, considérées comme étant « les plus influentes » de l’année 2020.

Le site RT arabic a lancé un sondage pour élire la personnalité politique arabe la plus influente de l’année 2020, et a proposé une liste de 21 noms, dont celui du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, le nom du Président Tebboune figure sur la liste des personnalités politiques arabes, qui comprend également le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le Président syrien Bachar El-Assad, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed Ben Zayed, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane, l’émir du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le roi du Royaume de Bahreïn Hamed Ben Issa Al Khalifa, le roi de Jordanie Abdallah II Ben Al Houssein, l’emir du Koweit Nawf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah et le roi d’Oman Hateim Ben Tariq.

On trouve aussi sur cette liste le roi du Maroc Mohammed VI, le Président tunisien Kais Saïd, le Président palestinien Mahmoud Abbas, le Président libanais Michel Aoun, le Chef de l’État soudanais Abdel Fattah al-Burhan, le Président du Yémen Abd Rabbou Mansour Hadi, le Secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, le Chef du mouvement yéménite des Houthis Abdul-Malik al-Houthi, et commandant en chef de l’Armée nationale libyenne le maréchal Khalifa Haftar et Président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale de l’État de Libye Fayez al-Sarraj.

Selon le même site, ce vote en ligne se terminera le 31 décembre à minuit, et le résultat final sera annoncé le 1er janvier 2021.

Tebboune désigné « personnalité de l’année » par la Fondation palestinienne Saydat El Ardh

En novembre passé, et à l’occasion du 32ᵉ anniversaire de la proclamation de l’État palestinien, et qui coïncide avec la date du 15 novembre 1988, la Fondation palestinienne Saydat El Ardh a désigné le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, « personnalité de l’année 2020 », et ce pour « honorer sa position personnelle à l’égard de la cause palestinienne ».

La désignation du Président Tebboune s’était faite parmi d’autres personnalités politiques, ayant également soutenu la cause palestinienne. La cérémonie annuelle aura lieu le 25 décembre prochain, et comprendra, entre autres, « la plantation d’un olivier au nom du Président Abdelmadjid Tebboune sur le sol d’El Qods ».

« La distinction du Président Tebboune pour cette année est également due à la position historique de l’Algérie envers la cause palestinienne car le Président algérien a déclaré et réitéré à maintes reprises, et à travers lui l’État et le peuple algérien, que la cause palestinienne est une cause sacrée et qu’il n’y a pas de solution qu’à travers la proclamation d’un État palestinien indépendant avec El Qods El Charif comme capitale », avait déclaré Kamal Al-Husseini, Président exécutif de la Fondation.

