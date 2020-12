Alerte météo : Pluies et rafales de vents sur plusieurs wilayas 

Algérie – L’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde, dans son bulletin de ce mardi, 8 décembre, contre des vents violents et des pluies qui s’abattront sur plusieurs wilayas du pays.

Dans une alerte à la vigilance du premier degré, classée jaune, Météo Algérie a mis en garde contre de fortes pluies qui s’abattront sur les wilayas de : Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Médea, Blida, Alger, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara, Saïda, Oran, Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchent.

Bulletin Météorologique Spécial contre de violents vents

L’ONM a également émis deux (2) BMS de second niveau, classés orange, contre « des vents forts, parfois en rafales » que connaîtront plusieurs wilayas du pays ce mardi, 8 décembre.

Le premier BMS concerne les wilayas de : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, El Bayadh, Nâama, Laghouat, Djelfa et M’Sila. Et prévoit « des vents Ouest à Sud-Ouest d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h, avec rafales atteignant ou dépassant parfois les 90 km/ », et ce jusqu’à ce soir vers 21 heures.

Le second BMS concerne les wilayas de : Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaïa et Jijel, et indique des « vents sur le secteur Ouest d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h, avec rafales atteignant ou dépassant parfois les 80 km/ », et ce jusqu’à ce soir vers 18 heures.

Rédaction d’Algérie 360.