BMS : Averses de pluies orageuses sur plusieurs wilayas 

Algérie – L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux nouveaux Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS), ce mardi, 8 décembre, mettant en garde contre des averses de pluies sur plusieurs wilayas du pays.

L’ONM a émis un BMS de second niveau, classé orange, mettant en garde contre « des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages », soulignant que « les quantités de pluies attendues sont estimées entre 20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm ».

La validité de cette alerte s’étant jusqu’à ce soir à 23 heures sur les wilayas de : Alger, Blida, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Medea, Tipaza, Chlef, Aïn Defla et Tissemsilt.

Tandis qu’elle est prévue à compter de 15 heures de l’après midi jusqu’à demain, mercredi, 9 décembre, sur les wilayas de : Béjaïa, Jijel, Skikda, Tiaret, Relizane, Mascara, Saïda, Oran, Aïn Temouchent, Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Tlemcen.

Bulletin Météorologique Spécial contre de violents vents

Plutôt dans la journée, Météo Algérie a émis deux (2) BMS de second niveau, classés orange, contre « des vents forts, parfois en rafales » que connaîtront plusieurs wilayas du pays ce mardi, 8 décembre.

Le premier BMS concerne les wilayas de : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, El Bayadh, Nâama, Laghouat, Djelfa et M’Sila. Et prévoit « des vents Ouest à Sud-Ouest d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h, avec rafales atteignant ou dépassant parfois les 90 km/ », et ce jusqu’à ce soir vers 21 heures.

Le second BMS concerne les wilayas de : Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaïa et Jijel, et indique des « vents sur le secteur Ouest d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h, avec rafales atteignant ou dépassant parfois les 80 km/ », et ce jusqu’à ce soir vers 18 heures.

