États-Unis : Trump refuse encore de reconnaître la victoire de Biden 

Lors de son premier meeting depuis les élections présidentielles, animé à Valdosta dans l’État de la Géorgie, ce samedi, 5 décembre, Donald Trump a refusé, encore une fois, de reconnaître sa défaite face à son adversaire Joe Biden.

Devant des foules de ses partisans géorgiens, Trump a tenu un discours de près de deux (2) heures, niant la victoire du démocrate Joe Biden. En effet, il a crié à la « fraude » dans un système électoral « truqué », et a appelé les électeurs de la Géorgie à « se mobilier pour élire deux candidats républicains au Sénat ».

« Nous pouvons nous battre pour la Présidence et nous battre pour élire nos deux formidables sénateurs, et nous pouvons le faire en même temps », a-t-il déclaré.

Les déclarations de Trump interviennent un mois avant une double élection partielle pour élire deux nouveaux sénateurs en Géorgie. Ces deux sièges sont actuellement occupés par des républicains, David Perdue et Kelly Loeffler, et se joueront le 5 janvier prochain. Si les démocrates perdent ces deux sièges, la chambre haute passera sous le contrôle des démocrates.

En effet, avec cinquante sièges contre cinquante, la future vice-Présidente, Kamala Harris, pourra voter pour départager l’égalité, comme le prévoit la Constitution. Ainsi, le futur Président Joe Bien, qui sera investi le 20 janvier prochain, comptera sur un Congrès entièrement démocrate pour dérouler son programme.

Cependant, si les républicains remportent cette élection sénatoriale, conservant la majorité à la chambre haute, le Président devra composer avec un Congrès divisé, le Sénat ayant notamment le pouvoir de bloquer ses nominations et ses grands projets de lois.

« Si l’autre camp parvient à voler ces deux élections (…), tout ce à quoi vous tenez aura disparu », a mis en garde Trump dans son allocution.

En évoquant une possible candidature à la prochaine présidentielle de 2024, Trump a affirmé, en évoquant à nouveau l’élection du 3 novembre passé, qu’ « il n’allait pas attendre 2024 ».

« Je ne veux pas attendre 2024, je veux revenir trois semaines en arrière. Nous n’avons pas perdu. Cette élection a été truquée », a-t-il lancé sous les acclamations des foules.

Rappelons que le , les principaux médias américains avaient annoncé la victoire de Joe Biden, qui, après dépouillement, a remporté 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump.

The answer to the Democrat voter fraud is not to stay at home – that’s what Pelosi and Schumer want you to do. If you want revenge on the Democrats for their efforts to steal the Presidential election, where we are fighting hard, you have to show up and vote in RECORD numbers! pic.twitter.com/XAJ0F2JmeL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020