Acquisition du vaccin coronavirus : La confusion s’installe au sein du Comité scientifique

Algérie- L’acquisition du vaccin anti-Covid-19 suscite déjà de la confusion au sein même du comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus.

C’est ce que l’on déduit des déclarations contradictoires des membres de ce même Comité. Il s’agit de dates d’acquisition du vaccin, du début de la campagne de vaccination, de la gratuité du vaccin, des conditions de stockage…

Ceci dit, la tutelle n’a apporté aucun éclaircissement quant à ces déclarations.

À commencer par les déclarations du Dr Mohammed Bekkat Berkani, qui avait annoncé dimanche dernier sur les ondes de la Radio nationale que la date du début de la campagne de vaccination est fixée pour le mois de janvier prochain.

Il a également fait savoir que le vaccin sera gratuit. Quelques jours plus tard, soit mercredi, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a affirmé tout le contraire.

« Nous n’avons pris aucune décision sur les questions de l’achat et du début de la campagne de vaccination. Il a été dit que le vaccin sera disponible en janvier. Pourquoi ? », a déclaré le ministre. Et d’ajouter : « Nous n’avons encore rien déclaré et nous n’avons pas encore entamé les démarches pour l’acquisition du vaccin et le lancement de la campagne de vaccination ».

Gratuité du vaccin

L’autre point soulevé par Dr Bekkat Berkani en lien avec la gratuité du vaccin, a été également démenti par le ministre qui se dit ne pas pouvoir se prononcer sur la question, affirmant seulement qu’il souhaite la gratuité du vaccin.

Une journée après les déclarations du premier responsable du secteur, soit le jeudi, un autre membre du Comité scientifique vient affirmer la gratuité du vaccin. Le Pr Kamel Senhadji a, en effet, indiqué à la Radio locale de Sétif que le vaccin sera gratuit et non obligatoire.

Autre point de discorde, le stockage du vaccin

La question du stockage a été également un point de discorde des responsables. Le Pr Senhadji, président de l’Agence de sécurité sanitaire dit que la conservation à moins de 70 degrés ne posera pas de problème.

Dr Bekkat Berkani pense tout à fait le contraire, selon ce qu’a rapporté ce dimanche le quotidien le Soir d’Algérie. D’ailleurs cet avis est partagé par le ministre de la Santé.

Il a en effet, affirmé jeudi dernier que « le Comité scientifique a mal noté les sérums qui exigent d’être conservés dans des dispositifs de froid à moins de 70° Celsius. Ces vaccins ne sont pas compatibles avec les équipements de la chaîne de froid dont disposent nos établissements de santé ».

Merzouk.A