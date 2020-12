Corruption : Nouveau défilé d’anciens ministres à la Cour d’Alger

Algérie – Après deux reports, le procès en appel des anciens ministres, Said Barkat et Djamel Ould Abbes, s’est ouvert, ce dimanche 6 décembre, à la Cour d’Alger.

Les deux anciens ministres de la Solidarité nationale sous le règne de Bouteflika seront jugés, en deuxième instance, pour plusieurs chefs d’accusations, dont « l’abus de fonction », « le détournement de deniers publics » et la « dilapidation de deniers publics ».

En première instance, Said Barkat et Djamel Ould Abbes avaient été condamnés respectivement à 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une amende d’un million de dinars chacun par le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

D’autres hauts responsables de l’Etat, cités dans l’affaire, devraient également être auditionnés tout au long du procès par le juge chargé de l’affaire.

Réduction de peine pour Iskander Ould Abbès dans l’affaire de Tliba

Poursuivi dans une autre affaire, procès de l’ancien député du FLN Baha Eddine Tliba, le fils de Ould Abbes, Iskander, a bénéficié, ce dimanche matin, d’une réduction de peine.

En effet, Iskander Ould Abbès a été condamné en appel à 7 ans de prison ferme avec la saisie de tous ses biens dans l’affaire de l’argent utilisé dans la confection des listes électorales lors des législatives de 2017.

Impliqué également dans cette affaire, El Wafi Ould Abbes, en fuite à l’étranger, 20 ans de prison avec émission d’un mandat d’arrêt international.

Pour rappel, Iskander Ould Abbès avait été condamné, en première instance en septembre dernier, à huit ans de prison ferme.

Rédaction d’Algerie360