Tizi Ouzou : Nouvelles révélations sur le décès de l’enfant Yanis

Algérie – L’Organisation nationale pour la protection de l’enfance a dévoilé ce dimanche, 6 décembre, de nouvelles données concernant l’affaire de l’enfant Yanis, retrouvé mort à Tizou-Ouzou.

Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook et cité par le média arabophone Ennahr Online, l’Organisation nationale pour la protection de l’enfance a indiqué que « Yanis Hassani était atteint d’autisme », rajoutant qu’ « il souffrait de troubles de développement et un retard de croissance » et qu’ « il ne parlait pas et ne demandait rien à personne ».

Par ailleurs, l’Organisation a affirmé que « le pauvre Yanis a été victime d’un kidnapping et a été assassiné par des monstres humains ».

En effet, l’Organisation a remis en cause les hypothèses qui ont conclu que « l’enfant Yanis a été retrouvé au fond d’un puits et que les loups l’avait dévoré ».

« L’endroit où le corps de Yanis a été trouvé avait déjà été balayé »

S’agissant de l’endroit où on a retrouvé le corps sans vie du jeune Yanis, qui se trouve « à 400 m de son domicile familial », l’Organisation a fait savoir que « ce même endroit avait déjà été balayé par la Protection Civile et les habitants du village, deux jours auparavant, au cours des opérations de recherche entamées dans l’espoir de retrouvé l’enfant perdu ».

Dans ce même sens, le communiqué a souligné qu’ « aucune trace de Yanis n’a été retrouvée au cours de ces opération, et ce malgré l’utilisation des chiens dressés ».

« Le corps de Yanis retrouvé sans certains organes »

La même source a indiqué que « le corps de Yanis a été retrouvé amputé d’une main et d’une jambe et sans certains organes », selon l’Organisation, « c’est une preuve flagrante que les auteurs de ce crime avaient des motivations et des objectifs bien définis dans le choix de leur victime, et avaient au préalable préparer et étudier leur coup ».

L’Organisation a également révélé que « le corps de l’enfant Yanis a été découvert nu et ses vêtements ainsi que ses bottes « déposés » au même endroit », à cet effet, elle a fait remarquer que « ses affaires n’étaient pas déchirés ».

Enfin, l’Organisation a conclu son communiqué en appelant les familles algériennes à faire preuve de plus de vigilance en surveillant leurs enfants, et a rajouté que « seule l’enquête de sécurité peut réellement déterminer les circonstances exactes de ce crime et identifier ses auteurs », soulignant que « la peine de mort est la solution ».

Vendredi passé, le corps de Yanis a été retrouvé

Les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Protection Civile avaient retrouvé, ce vendredi, 4 décembre, le corps sans vie du jeune Yanis Hassani, un enfant âgé d’à peine trois (3) ans, résidant dans un village de la localité d’Aït Yahia Moussa, dans la wilaya de Tizi Ouzou, et porté disparu depuis le 1er décembre passé.

Le corps du pauvre Yanis a été découvert près de son lieu de résidence au milieu des oliviers, dans un état de défiguration avancé à cause des morsures de loups.

Un appel avait été lancé par les parents et les proches de Yanis

Les parents de Yanis ainsi que ses proches avaient lancé un appel émouvant et déchirant à travers le chaîne de télévision berbère TV. Depuis sa tragique disparition, plusieurs opérations de recherche avaient été organisées par la population locale, accompagnée par les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Protection Civile.

Ensemble, ils s’étaient mobilisés pour balayer les moindres recoins de la région, dans l’espoir de retrouver le petit Yanis.

