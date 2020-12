France : Soolking parmi les gagnants des NRJ Music Awards

Algérie – Les deux chanteurs, Soolking et Dadju, ont décroché un prix, ce samedi, 5 décembre, lors de la 22e édition des NRJ Music Awards 2020.

Avec leur chanson« Meleğim », sortie en février dernier, les deux chanteurs Soolking et Dadju ont brillamment reporté le prix de la meilleure Collaboration francophone lors de la 22e édition des NRJ Music Awards 2020, qui s’est tenue ce samedi, 5 décembre, à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, orchestrée par Nikos Aliagas.

Le jeune artiste algérien, Soolking, de son vrai nom Abderraouf Derradji, et son partenaire Djuna Nsungula, connu sous le nom de scène de Dadju, avaient participé à deux catégories des Music Awards, à savoir Révélation francophone et Collaboration francophone.

Notons que leur titre « Meleğim » a fait un énorme succès à l’international, notamment en Algérie et en France, et a totalisé de plus de 189 millions de vues sur YouTube, depuis sa sortie en février 2020.

Le palmarès des NRJ Music Awards 2020

Groupe ou duo francophone : Vitaa et Slimane

Artiste masculin francophone : Dadju

Groupe ou duo international : BTS

NRJ Music Awards d’honneur :

Mariah Carey

Indochine

Gims

Elton John

DJ de l’année : DJ Snake

Artiste féminine francophone : Aya Nakamura

Chanson francophone : “Avant toi”, Vitaa et Slimane

Artiste masculin international : The Weeknd

Collaboration internationale : Lady Gaga et Ariana Grande

Collaboration francophone : Soolking et Dadju

Chanson internationale : “Jerusalema” de Master KG

Révélation internationale : Doja Cat

Clip de l’année : “Ça ira”, Vitaa et Slimane

Révélation francophone : Squeezie

Performance francophone : M. Pokora

