Macron évoque à nouveau la guerre d’Algérie 

Dans une interview, en direct, accordée au média français Brut, ce vendredi 4 décembre, le Président français, Emmanuel Macron, s’est adressé à la jeunesse française et a passé en revue plusieurs sujets d’actualité.

Interrogé sur le travail sur la mémoire et la décolonisation, particulièrement concernant le cas de la guerre d’Algérie, le Président français a réaffirmé « sa détermination à aller au bout de son engagement pour réconcilier les mémoires entre les deux peuples ».

En effet, M. Macron a estimé que « la France, qui a un rapport très particulier à l’Afrique, n’a pas pensé son passé », et a rajouté qu’ « aujourd’hui il faut finir le travail historique sur la guerre d’Algérie ».

Dans ce même sens, il a rappelé que « c’est la mission confiée à l’historien Benjamin Stora », soulignant qu’ « il s’agit d’un travail d’histoire sur les faits, d’ouverture des archives, mais aussi un travail pour que les manuels français rendent compte de toute cette période ».

À cet effet, il a indiqué que « ce travail permettra la réconciliation des mémoires », rajoutant que « la France a autant de mémoires de la guerre d’Algérie, qui sont des blessures qu’il faut respecter ». Le Président français a cité, à titre d’exemple, « les enfants issus de l’immigration d’origines algériennes, binationaux ou français dont les grands-parents étaient algériens, harkis et leurs enfants, les pieds noirs et leurs enfants, les militaires, les appelés de contingents… ».

Pour M. Macron, « il faut dire à la jeunesse issue de l’immigration que la République vous reconnaît », en expliquant que « leurs histoires individuelles font partie de l’histoire collective ».

Macron veut honorer « 300 à 500 noms » de personnalités dans l’espace public

Bien qu’il s’est dit contre le déboulonnage de statues, lors de son interview, le Président Macron a exprimé « son souhait de rebaptiser certaines rues afin de mieux représenter les minorités ».

Ainsi, il a appelé les historiens et la jeunesse « à contribuer et à identifier entre 300 et 500 noms de héros africains, d’ici le mois de mars, afin d’en faire des rues et des statues ».

Benjamin Stora chargé d’une mission sur la mémoire de la guerre d’Algérie

L’historien français Benjamin Stora a été chargé par le Chef de l’État français, de remettre un rapport pour « dresser un état des lieux du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie », en vue de favoriser « la réconciliation entre les peuples français et algérien ».

Parallèlement en Algérie, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait chargé le Directeur général du Centre national des archives algériennes, Abdelmadjid Chikhi, d’une mission similaire, portant sur la mémoire pour « mener un travail de vérité sur les questions mémorielles entre les deux pays ».

