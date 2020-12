Vaccin Coronavirus : La Russie lance une campagne de vaccination de masse avec « Spoutnik V »

Russie – Une campagne de vaccination de masse contre le Coronavirus (Covid-19) a été lancée ce samedi, 5 décembre, en Russie, avec le vaccin russe Spoutnik V.

Après avoir enregistré près de 30 000 nouvelles contaminations au Coronavirus (Covid-19) au dernier bilan, la Russie a distribué ce samedi, 5 décembre, le vaccin Spoutnik V à travers 70 cliniques.

Cette opération intervient comme étant la première étape d’une campagne de vaccination de masse de la Russie contre le Coronavirus. Selon un ordre de priorité déjà établi, le vaccin sera d’abord administré aux médecins, aux travailleurs médicaux, aux enseignants ainsi qu’aux travailleurs sociaux afin de cibler les populations les plus exposées à la maladie.

Cependant, « l’âge des personnes vaccinées a été plafonné à 60 ans. Les personnes souffrant de certains problèmes de santé sous-jacents, les femmes enceintes et celles qui ont eu une maladie respiratoire au cours des deux dernières semaines ne peuvent pas être vaccinées ».

Rappelons que le vaccin russe contre le Coronavirus, le Spoutnik V, a été développé par le Fonds d’investissement direct russe. Il est administré en deux injections, la deuxième dose étant prévue 21 jours après la première.

« L’Algérie peut produire le vaccin Coronavirus Spoutnik V », selon Benbahmed

Le Ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, avait indiqué que « l’Algérie peut produire le vaccin russe contre le Coronavirus, le Spoutnik V« .

Lors d’une réunion de présentation du vaccin russe contre le Coronavirus à l’ONU, Kirill Dmitriev, Président du fond souverain russe, avait révélé que le vaccin anti-Covid-19 russe « Spoutnik V » pourrait être produit en Algérie ».

« En Afrique, la production du vaccin anti-coronavirus Spoutnik V pourrait avoir lieu en Algérie et en Égypte », avait-il déclaré, ajoutant que « les autorités de son pays négocient également avec le Nigeria pour entamer la production prochainement ».

Le Royaume-Uni, premier pays au monde à lancer la campagne de vaccination

Le Gouvernement britannique avait approuvé mercredi passé le vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) de l’alliance Pfizer/BioNTech, sous la recommandation de l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Le vaccin de Pfizer/BioNTech est autorisé au Royaume-Uni, et sera disponible dès « la semaine prochaine », comme l’avait indiqué le porte-parole du Gouvernement britannique, soulignant que « le feu vert des autorités intervient suite à des mois d’essais cliniques rigoureux et d’une analyse approfondie des données par des experts MHRA qui ont conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité ».

Il faut également noté que l’alliance Pfizer/BioNTech avait annoncé mardi avoir déposé une demande pour son vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) en Europe auprès de l’Agence européenne du médicament (EMA).

Le laboratoire allemand BioNTech et son associé américain Pfizer avaient indiqué, dans un communiqué, que leur « demande formelle » avait été déposée, lundi, auprès de l’EMA, après que les résultats des essais clinique, à grande échelle, du BNT162b2 aient montré une efficacité à 95 % de leur vaccin.

« La vaccination contre le Coronavirus en Algérie débutera dans un mois », selon Pr Sanhadji

S’exprimant sur les ondes de la Radio locale de Sétif, ce vendredi, 4 décembre, le Président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, Professeur Kamel Sanhadji, a fait savoir que « si tout se passe comme prévu, l’opération de vaccination contre la Covid-19 débutera en Algérie dans un mois », et qu’ « elle s’organisera en lots ».

Dans ce même sens, Professeur Sanhadji a indiqué que « le vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) sera gratuit pour tous les Algériens », soulignant qu’ « il ne sera pas obligatoire » et que « l’opération sera soumise aux règles de l’éthique ».

« Nous travaillons ces jours-ci sur l’étude de tous les vaccins d’une manière scientifique. Nous disposons de tous les moyens pour acquérir les vaccins, notamment ceux qui nécessitent un stockage à basses températures », a expliqué le Professeur Sanhadji, rajoutant que « tous les moyens dont dispose l’État seront utilisés, y compris ceux de l’Armée nationale populaire (ANP) ».

Rédaction d’Algérie 360.