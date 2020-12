Canada : Mise en place d’une nouvelle voie d’immigration 

Canada – Le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada a annoncé, en novembre dernier, le lancement d’une nouvelle voie en matière d’immigration dans le cadre du Programme des candidats de la province (PCP) de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé le lancement de Priority Skills Newfoundland and Labrador (compétences prioritaires à Terre-Neuve-et-Labrador), qui est une nouvelle voie en matière d’immigration dans le cadre du Programme des candidats de la province (PCP).

Le lancement de cette nouvelle voie est prévu pour le 2 janvier 2021, et aura pour but d’ « attirer de nouveaux arrivants très scolarisés, hautement qualifiés et possédant une expérience spécialisée dans des secteurs, tels que la technologie, où la demande croissante a devancé la formation et le recrutement locaux ».

« Les employeurs des secteurs à forte croissance exigeant des compétences particulières ont demandé cette nouvelle voie parce que leurs tentatives de recrutement local n’ont pas satisfait à la demande croissante de travailleurs qualifiés et expérimentés », a expliqué un communiqué de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Conditions d’admissibilité au « Priority Skills Newfoundland and Labrador »

Selon la même source, cette nouvelle voie d’immigration sera accessible aux personnes possédant des qualifications universitaires ou spécialisées avancées suivantes dans des secteurs prioritaires, tels que les technologies de l’information et des communications, les technologies océaniques, les soins de santé, l’agriculture et l’aquaculture :

Les titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat de l’Université Memorial, dont les études ont été achevées au cours des trois dernières années ; ou

Les personnes exceptionnellement qualifiées qui ont exercé une profession spécialisée, hautement qualifiée et à forte demande pendant au moins un an.

Pour les personnes ayant une expérience professionnelle, on tiendra compte des professions recherchées, telles que les suivantes :

Ingénieurs et développeurs :

Développeur de logiciel

Ingénieur biomédical

Développeur UI/UX

Ingénieur électricien

Développeur en IA

Ingénieur en mécanique

Développeur Python

Concepteurs d’application .NET

Ingénieur, Infrastructure

Spécialistes techniques :

Spécialiste en sécurité

Spécialiste de l’infonuagique

Bio informaticien

Soutien de réseau informatique

Pour être admissible à Priority Skills Newfoundland and Labrador, les personnes concernées doivent également « passer un test linguistique de l’International English Language Testing System (IELTS ou système d’évaluation en langue anglaise internationale) ou du Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) soit le programme d’indice de maîtrise de la langue anglaise canadienne) au cours des douze derniers mois et obtenu une note équivalant au niveau 5 ou supérieur des niveaux de compétence linguistique canadiens », a souligné le même communiqué.

Par ailleurs, il faut noter que « tous les candidats doivent être âgés d’au moins 21 ans au moment de la réception de leur demande ».

Rédaction d’Algérie 360.