Tizi Ouzou : Une femme nonagénaire décède brûlée dans un incendie  

Algérie – Une femme de plus de 90 ans est morte brûlée dans l’incendie qui a eu lieu dans une maison dans un village de la commune d’Aïn Zaouïa à Draâ El Mizan, wilaya de Tizi Ouzou.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la Direction de la Protection Civile de la wilaya de Tizi-Ouzou a fait savoir que « les éléments de l’unité de Draâ El Mizan sont intervenus pour un feu dans une maison en rez-de-chaussée dans un village de la commune d’Aïn Zaouïa ».

Selon la même source, « une femme âgée de 92 ans est morte brûlée dans cet incendie, et sa dépouille a été transférée à l’hôpital de Draâ El Mizan ».

Trois autres personnes incommodées par la fumée

Les éléments de la Protection Civile ont évacué trois (3) autres personnes à l’hôpital de Boghi, il s’agit d’ « un homme âgé de 56 ans, et deux (2) femmes âgées de 53 et de 30 ans, se trouvant dans un état de choc, et incommodés par la fumée ».

Le même communiqué a souligné que l’incendie a causé des dégâts matériels au niveau de l’habitation en question, notamment « les murs et les plafonds noircis par les flammes », ainsi que « les affaires vestimentaires, de couchages et les appareils électroménagers complétement ravagés par le feu ».

Cependant, « les causes ayant engendré ce tragique incident n’ont pas encore été déterminées », a conclu le communiqué de la Protection Civile de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Rédaction d’Algérie 360.