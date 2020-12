Boukadoum reçoit son homologue italien 

Algérie – Le Ministre des Affaires Étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, ce samedi, 5 décembre, son homologue italien, Luigi Di-Maio, qui s’est rendu en Algérie pour une visite de travail.

Le Ministre des Affaires Étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, ce samedi, 5 décembre, le ministre italien des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, qui s’est rendu en Algérie pour une visite de travail de deux (2) jours.

Les deux Ministres se sont entretenus à Alger, au niveau du siège du Ministère des Affaires Étrangères. Par la suite, l’audience a été élargie aux membres des deux délégations.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de « la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre l’Algérie et l’Italie », a indiqué le MAE dans un communiqué.

L’agenda de la rencontre aborde plusieurs dossiers

Lors de cette rencontre, le Ministre Boukadoum et son homologue italien Di-Maio ont passé en revue des dossiers traitant des relations bilatérales et des sujets d’actualité.

En effet, les deux Ministres ont abordé « les axes prioritaires de la coopération bilatérale et d’examiner l’agenda des grandes échéances à venir, notamment la tenue, au cours de l’année 2021, de la 4ᵉ réunion de Haut niveau ».

Ils ont également évoqué des questions d’actualité régionale et internationale, notamment concernant l’évolution de la situation au Sahara Occidental, ainsi que la situation en Libye et au Mali.

M. Sabri Boukadoum et son homologue italien, Luigi Di-Maio, ont signé un document portant sur le « Dialogue stratégique sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale », a indiqué l’ambassade de l’Italie en Algérie sur sa page Facebook.

