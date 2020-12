Pour Halilhodzic, « le Maroc peut battre l’Algérie »

Algérie – L’entraîneur de la sélection marocaine de football, Vahid Halilhodzic, a estimé que son équipe « peut battre n’importe quelle sélection africaine, y compris l’Algérie ».

Lors d’une interview accordée à une chaîne sportive marocaine, l’ancien entraîneur des Verts, et actuel sélectionneur de l’équipe marocaine, Vahid Halilhodzic, a affirmé qu’ « il est en train de former un groupe homogène », et a estimé que « son équipe peut battre de grandes équipes comme le Sénégal et l’Algérie », respectivement championne et finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019.

« Les débuts n’ont pas été à la hauteur des attentes, d’où le mécontentement du public. Mais on a bossé. On n’a jamais rien lâché. Le niveau atteint aujourd’hui est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices. Nous avons battu le Sénégal. On peut battre aussi l’Algérie. Le Maroc peut rivaliser avec n’importe quelle sélection africaine », a-t-il indiqué.

Halilhodzic vise la coupe du monde avec la sélection marocaine

Le technicien bosniaque a également fait savoir que « son objectif personnel c’est d’arriver à la coupe du monde avec une quatrième équipe », à savoir la sélection marocaine.

Dans ce même sens, et interrogé sur l’échec de son équipe lors d’un match à l’extérieur, Halilhodzic s’est référé au match nul de l’Algérie face au Zimbabwe, le 16 novembre dernier. « Regardez l’équipe de l’Algérie, elle a fait un match nul à l’extérieur », a-t-il expliqué.

En effet, pour lui, « un nul à l’extérieur est bon à prendre et l’Algérie, comme équipe performante, est la grande preuve ».

Rédaction d’Algérie 360.