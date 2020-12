Le grand comédien, Mohamed Djouhri, s’est éteint 

Algérie – La scène artistique algérienne n’est pas au bout de ses peines, une autre de ses étoiles s’est éteinte ce vendredi, il s’agit du grand comédien Mohamed Djouhri.

Le grand acteur algérien Mohamed Djouhri nous a tristement quitté ce vendredi, 5 décembre, à l’âge de 70 ans, des suites d’une maladie, selon ses proches.

Surnommé « Joe », cette grande pointure du cinéma algérien, aux allures hollywoodiennes, est née d’une famille de boxeurs à El Harrach, wilaya d’Alger, et depuis sa tendre jeunesse, il a pu intégrer le cinéma en participant, en 1956, en tant que figurant, à l’iconique film de Gillo Pontecorvo « La bataille d’Alger ».

À l’âge 19 ans, le regretté décide de prendre le large, et de s’aventurer sur l’autre rive de la Méditerranée, où il entame une carrière dans la boxe. Comme il le disait lors de ses interview, durant sa jeunesse, très mouvementée, il « vagabondait » entre les deux rives, forgeant ainsi sa personnalité.

« Joe » découvre le monde du cinéma en 1969, à travers le film de Michel Drach « Élise ou la vraie vie » aux côtés de Mohamed Chouikh et de Marie Josie Nat. Quelques années plus tard, à savoir en 1978, il fait la connaissance du réalisateur algérien Okacha Touita, et participe au tournage de son court métrage « Rue Tartarin ».

Par la suite, il enchaîne les rôles dans le cinéma, dans de nombreux films aux côtés de grands noms français et algériens, à l’instar de Brigitte Bardot, Annie Gérardot ou encore Sidali Kouiret.

Il a joué notamment dans « Hors-la-loi », de Rachid Bouchareb, « Mon colonel », de Laurent Harbiet, « Nuit d’Arabie », de Paul Kieffer, « Les Terrasses », de Merzak Allouache, « Jours de cendre » et « Al Achiq » de Amar Sifodil ainsi qu’ « En attendant les hirondelles » de Karim Moussaoui.

Le défunt Mohamed Djouhri s’est également invité sur le petit écran des familles algériennes, particulièrement avec ses récentes participations aux feuilletons ramadanesques « El Khawa » et « El Djarih ».

Sa triste disparition a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Les membres de sa famille, ses collègues artistes, ses amis et mêmes ses fans et ses admirateurs lui ont rendu hommage et ont témoigné de son grand talent d’artiste.

Mohamed Djouhri, une étoile du cinéma algérien, s’est éteint et nous a tristement quitté, en laissant derrière lui un très riche répertoire qui va, à jamais, perpétuer l’artiste charismatique qu’il a toujours été.

Rédaction d’Algérie 360.