Coronavirus Algérie : Les conditions d’indemnisation des commerçants impactés dévoilées

Algérie – Le Ministère du Commerce a dévoilé, ce samedi, 5 décembre, les conditions d’indemnisation pour les commerçants ayant été touchés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Dans une instruction adressée aux Directeurs de Commerce des différentes wilayas, le Ministère du Commerce a fait part de la méthode de prise en charge des dossiers relatifs aux commerçants ayant été impactés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

En effet, selon le Ministère du Commerce, les activités impactées par la situation sanitaire et concernées par les indemnisations financières se limitent aux : salles des fêtes, salles de sport et de jeux, cybercafés, bains (hammams) et aux salons de coiffures.

Concernant les commerçants détaillants, les activités concernées sont : les pâtisseries, les vêtements et chaussures, les électroménagers ainsi que les magasins de textile.

L’octroi des aides financières se fait sur la base d’une évaluation

S’agissant de l’octroi des aides financières, le Ministère du Commerce a souligné qu’ « il se fait sur la base d’une évaluation précise de la situation des commerçants durant les mois de mars, avril, mais et juin de l’année 2020 », rajoutant que « ces aides seront attribuées aux commerçants ayant arrêté leurs activités dans le cadre des mesures préventives mises en place par les autorités publiques durant la période de confinement sanitaire ».

Quant aux conditions que doivent remplir les commerçants pour bénéficier de la subvention, le Ministère de Kamel Rezig a dévoilé que « le commerçant doit disposer, entre autres, d’un registre de commerce justifiant ses activités, et que son revenu annuel, déclaré au niveau de la Casnos pour l’année 2019, soit inférieur ou égal à 480.000 da ».

Par ailleurs, les commerçants concernés sont invités à consulter la plateforme en ligne du Ministère de l’Intérieur, afin de remplir un formulaire mis à la disposition des bénéficiaires, et le déposer au niveau de la direction du commerce concernée par la prise en charge des demandes, dans les délais légaux.

Rédaction d’Algérie 360.