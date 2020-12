Chutes de neige : Plusieurs routes bloquées et fermées à la circulation 

Algérie – Suite aux récentes chutes de neige qui se sont abattues, ces dernières 24 heures, sur plusieurs régions du pays, des routes nationales et autres chemins de wilaya ont été coupés à la circulation.

Le Centre d’Information et de Coordination Routière sous la direction de la Gendarmerie Nationale, a rapporté ce samedi, 5 décembre, que plusieurs routes nationales et autres chemins de wilaya ont été coupés à la circulation à cause des récentes chutes de neige.

Dans la wilaya de Bouira, la route nationale (RN) n° 33, au niveau du tronçon reliant les wilayas de Bouira et de Tizi-ouzou, est fermée en raison de l’amoncellement de neige. Le chemin entre Tikjda et la commune d’Ait Boumehdi est également fermé à la circulation.

À Boumerdès, le RN n° 2 est fermée, au niveau du tronçon reliant les communes de Beghlia et El Naciria, et ce à cause de l’augmentation du niveau de l’eau dans la région de Kouanin, au niveau du Oued El-Kouanin.

Enfin, la wilaya de Tiaret, où la RN n° 1 a été bloquée au niveau du tronçon reliant la commune de Beghlia, la wilaya de Tiaret, la commune d’Amari et la wilaya de Tissemsilt, à cause de l’augmentation du niveau de l’eau.

Bulletin Météorologique Spécial contre des chutes de neige

Dans un BMS de niveau 2, classé orange, l’ONM a mis en garde contre « des chutes de neige qui affecteront les reliefs dépassant les 1000 mètres d’altitude », soulignant que les épaisseurs estimées varient entre 10 et 15 cm.

Les wilayas concernées par ce nouveau bulletin sont : le Sud de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Nâama, le Nord d’El Bayadh, le Nord de Laghouat, Tiaret, Saïda, le Nord de Djelfa, Tissemsilt, Aïn Defla, Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Sétif, Bordj Bou Arreridj et M’Sila.

