Belhimer : « La maladie du Président Tebboune n’avait jamais été un secret »

Algérie – Le Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a abordé ce samedi, 5 décembre, différents sujets, entre autres, l’état de santé du Président Tebboune.

Dans un entretien accordé au site Dzertic24 et relayé par l’Agence officielle, le Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé que « la maladie du Président Tebboune n’avait jamais été cachée et qu’il l’avait lui-même annoncé », soulignant, dans ce même sens, qu’ « il était en cours de rétablissement et de guérison et retournera bientôt au pays pour poursuivre l’édification de l’Algérie, qui dérange les ennemis et les haineux ».

M. Belhimer a noté que « les services de la Présidence de la République ont tenu « régulièrement » informée l’opinion publique sur l’état de santé du président », et a révélé que « la campagne frénétique engagée par des cercles et des milieux hostiles à l’Algérie à travers des fake news sur la santé du président confirme leur faillite à manipuler l’opinion publique nationale ».

En effet, il a estimé que « la campagne d’aboiements et d’acharnement soit à la mesure de la douleur infligée aux ennemis et à leurs valets par la politique de l’Algérie souveraine et clairvoyante sous la direction du Président Tebboune ».

« Le peuple algérien a fait échouer tous les calculs misant sur la chute de l’Algérie »

Le Ministre de la Communication a fait savoir que « le peuple algérien a fait échouer tous les calculs misant sur la chute de l’Algérie en élisant, d’abord, le Président Abdelmadjid Tebboune et en allant de l’avant, ensuite, dans la concrétisation de la politique d’édification de l’Algérie nouvelle, qui n’obéit à aucun diktat ou chantage, qu’elles qu’en soient l’origine ou la nature ».

Pour M. Belhimer, « l’Algérie se trouve, aujourd’hui, à la croisée de deux courants : celui des nostalgiques de la sinistre ère coloniale, qui se cachent derrière des prétentions de démocratie avec ses phases constitutives et transitoires, et celui des tenants d’un changement radical par la voie pacifique et institutionnelle ».

À cet effet, il a rajouté que « le référendum de novembre a plébiscité le deuxième choix », soulignant qu’ « il est bâti sur des bases solides » et qu’ « il finira par permettre d’éradiquer les résidus et symboles de l’ancien régime, dont la majorité se trouvent en fuite à l’étranger ou en prison ».

« L’institution militaire algérienne est l’éternel complexe du Makhzen »

S’exprimant sur « la campagne menée par des médias occidentaux contre l’Algérie et son institution militaire », le porte-parole du Gouvernement a déclaré que « l’institution militaire algérienne est l’éternel complexe du Makhzen », et ce pour différentes raisons, citant, entre autres, « la cohésion innée et indestructible entre le peuple et son armée et la mise en échec par notre vaillante armée de toutes les manœuvres et plans visant la souveraineté et l’unité de l’Algérie, État et peuple ».

« L’Armée nationale populaire a toujours était le rempart au pied duquel s’échouent tous les complots et machinations individuels ou collectifs. Grâce aux sacrifices et au professionnalisme de son armée, elle a réussi à sécuriser ses vastes frontières et à raffermir ce lien naturel avec le peuple en dépit de l’acharnement du Makhzen et de ses lobbies à gages et de ses connivences, bien connues, avec certains pays », a rajouté M. Belhimer.

Fermeture des écoles, reprise des vols … Belhimer s’exprime

Concernant la fermeture des écoles, à cause du contexte épidémique actuel, lié au Coronavirus (Covid-19), le Ministre de la Communication est revenu sur la déclaration du Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, à Tipaza, où il avait indiqué que « si des cas positifs étaient constatés dans des écoles, elles seront traitées individuellement, et que la décision de fermer les écoles n’était pas à l’ordre du jour ».

S’agissant de la reprise des vols par la compagnie nationale Air Algérie, pour assurer des liaisons intérieures et le rapatriement des ressortissants algériens encore bloqués à l’étranger, M. Belhimer a rappelé qu’ « entre les mois de mars et août derniers, plus de 30.380 citoyens ont été rapatriés ».

