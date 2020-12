Vers la réalisation de pistes cyclables et de parcours VTT à Alger

Algérie – La Ministre déléguée, chargée du sport d’élite, Salima Souakri, s’est entretenue, jeudi passé, avec le Président de la Fédération Algérienne de Cyclisme (FAC), Khireddine Barbari.

Dans un communiqué rendu public, la Fédération Algérienne de Cyclisme (FAF) a fait savoir que la Ministre déléguée, chargée du sport d’élite, Salima Souakri, a présidé une réunion avec le Président de la Fédération, Khireddine Barbari.

Étaient également présents à cette réunion, « le Directeur général de l’office des parcs des loisirs d’Alger (OPLA), le représentant de la wilaya et le DJS de la wilaya », a souligné le communiqué de la FAC.

Au cours de cette séance de travail, « la réalisation de pistes cyclables au niveau du site des Sablettes et dans d’autres quartiers d’Alger ainsi que la concrétisation des parcours VTT au niveau du parc Dounia dans la commune des Grands-Vents », ont été abordés.

Un projet initié par la FAC

Les participants ont qualifié cette initiative de « louable » et se sont dits « favorables » à sa réalisation et sa « concrétisation dans d’autres sites de la capitale ».

En effet, ils ont passé en revue « la faisabilité et la réalisation de ce projet », dont « l’initiative revient à la Fédération Algérienne de Cyclisme et s’inscrit dans le cadre du développement de la discipline, et qui s’ajoute à d’autres initiatives, préalablement prises dans cette perspective, notamment, la formation d’athlètes, d’entraîneurs et de juges de ligne ».

Ainsi, M. Khireddine Barbari et ses collaborateurs ont détaillé « les opérations souhaitées, en direction notamment du grand public et des adeptes de la petite reine », en s’appuyant sur des projections vidéos et des documents techniques relatifs au projet.

À l’issue de cette séance de travail, « il a été décidé de désigner une commission mixte pour l’étude de la faisabilité des différentes opérations en tenant compte de la spécificité de chaque site et de chaque parcours et piste ».

