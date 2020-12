Djerad réaffirme la position de l’Algérie concernant la Zlecaf 

Algérie – Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a participé ce samedi, 5 décembre, à la 13e Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (UA).

Lors de son allocution, dans le cadre des travaux de la 13e Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (UA), tenue en visioconférence ce samedi, 5 décembre, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que « pour l’Algérie, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) est un choix stratégique », a rapporté l’Agence officielle.

« La Zlecaf est un choix stratégique, exigeant une conjugaison des efforts pour aller de l’avant dans la concrétisation des objectifs de développement de notre continent et de nos pays, et la consolidation de la paix et de la sécurité, étroitement liée aux progrès du développement économique », a indiqué M. Djerad.

Pour le Premier Ministre, « l’avancement réalisé, aujourd’hui, dans l’activation de la Zlecaf, incite à consentir davantage d’efforts pour aplanir les difficultés qui persistent et régler les questions en suspens », estimant, dans ce même sens que « les difficultés en question peuvent impacter l’activation totale de la Zlecaf ».

Rappelons que « le lancement de la Zlecaf sera effectif à partir de janvier 2021, avec le début des échanges de marchandises et de services, sans restrictions entre les pays membres ».

« L’Algérie adhère au consensus enregistré au niveau des instances de négociation »

Le Premier Ministre a également souligné « l’adhésion de l’Algérie au consensus enregistré au niveau des instances de négociation, concernant les questions en suspens en lien avec les règles d’origine », rajoutant, à cet effet, que « l’élaboration des offres tarifaires du commerce des biens et des services et des offres préliminaires des secteurs prioritaires pour le commerce de services algérien, est en voie de finalisation ».

M. Djerad n’a pas manqué de rappeler que « l’Algérie a été parmi les premiers pays à ratifier l’accord de création de la Zlecaf, lors de la 10e session extraordinaire du Sommet des chefs d’État et de Gouvernement en mars 2018 », soulignant qu’ « elle a donné une dimension importante à ce projet ».

« Des projets qui profiteront, inéluctablement, à la Zlecaf, en ce sens qu’ils garantiront le soutien logistique indispensable, notamment à travers la Transsaharienne Alger – Lagos (Nigéria), le Gazoduc entre l’Algérie et le Nigéria, la liaison fibre optique Alger-Abuja et le port de Cherchell, en tant que hub de fret maritime », a encore souligné le Premier Ministre.

« La création de la Zlecaf est une opportunité pour intensifier le commerce interafricain »

Pour le Premier Ministre, « la création de la Zlecaf « est une opportunité cruciale pour intensifier et développer le commerce interafricain », ainsi, il a estimé qu’ « elle devrait connaître une hausse significative, en sus de la consolidation des objectifs de complémentarité et d’intégration continentale à travers le commerce et l’investissement, deux éléments clé pour le soutien de la croissance et du développement économique durable ».

Lors de son intervention, M. Djerad a fait savoir que « les potentialités et les capacités économiques de l’Afrique connaîtront une exploitation optimale grâce aux flux commerciaux intracontinentaux qui devront avoisiner les 52% au lieu du taux actuel, qui ne dépasse pas 16% », notant qu’ « il s’agit d’un marché de 1,2 milliards de personnes, d’une valeur de 3000 milliards USD et un Produit intérieur de 2,5 milliards USD ».

M. Djerad a conclu son allocution en saluant que « la tenue de ce Sommet autour de ce thème important », et ce malgré la conjoncture sanitaire actuelle, liée à la propagation de la pandémie de Coronavirus. Pour lui, cela « témoigne d’une véritable volonté d’aller de l’avant dans la concrétisation des nobles objectifs tracés par les pères fondateurs et affirmée par les sommets successifs de l’UA, notamment en ce qui a trait à l’intégration continentale et à la complémentarité économique ».

Rédaction d’Algérie 360.