L’Équipe nationale encaisse deux nouvelles contaminations au Coronavirus 

Algérie – Deux nouvelles contaminations au Coronavirus (Covid-19) ont été recensées au sein de la sélection nationale de football, il s’agit d’Andy Delort et d’Adam Ounas.

L’international Algérien, attaquant de l’équipe nationale et de Montpellier, Andy Delort, a annoncé hier, jeudi, avoir été testé positif au Coronavirus (Covid-19).

« Depuis lundi, j’ai des symptômes. Grosse grosse fatigue. Testé positif à la Covid-19 une deuxième fois en 3 mois », a écrit l’international algérien sur son compte Twitter.

Désormais, et suite à sa contamination, l’attaquant des Verts est contraint de déclarer forfait, ce samedi, 5 décembre, face au PSG en Ligue 1 française.

D’une autre part, le club italien du Cagliari Calcio a annoncé, ce 3 décembre, la contamination de l’international Algérien Adam Ounas par le Coronavirus, soulignant que le milieu offensif manquera la prochaine rencontre du championnat, prévue dimanche, face à l’Hellas Vérone.

Adam Ounas a été placé en isolement, et devra observer une mise en quarantaine avant de pouvoir retrouver le plaisir de la compétition.

La sélection nationale touchée par le Coronavirus

Les contaminations d’Andy Delort et d’Adam Ounas viennent rejoindre la liste des Fennecs ayant été touchés par le Coronavirus (Covid-19) après leur regroupement pour les deux rencontres face au Zimbabwe, et qui compte :

Le latéral gauche Ramy Bensebaïni, le milieu offensif Yacine Brahimi, le défenseur central Aissa Mandi, le gardien de but Azzedine Doukha et l’arrière droit Réda Halaïmia.

À cette liste vient s’ajouter le sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui a également été testé positif au Coronavirus.

La Président de la FAF positif au Coronavirus

Rappelons que le Président de la Fédération Algérienne de Football (FAF), Kheireddine Zetchi, a été atteint par le Coronavirus, selon un communiqué de la Fédération, rendu public vendredi passé.

Lors d’une intervention radiophonique sur la Chaîne III de la Radio nationale, à l’occasion du coup d’envoi du championnat de Ligue 1 professionnelle et donc de la saison footballistique 2020/2021, le Président Zetchi a appelé tous les acteurs du football national à faire preuve de maturité et de sens des responsabilités pour permettre un bon déroulement de la compétition et l’organisation des rencontres dans le strict respect des mesures barrières et protocole sanitaire mis en place à cet effet.

Rédaction d’Algérie 360.