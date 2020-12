Coronavirus : Devant l’AG de l’ONU, l’Algérie rappelle de « la gravité de la situation » et appelle à « l’entraide »

Algérie – Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a participé ce vendredi, 4 décembre, à la Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies, portant sur la lutte contre le Coronavirus.

Dans une allocution prononcée, ce vendredi, 4 décembre, par visioconférence devant la Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a rappelé de « la gravité de la situation et de ses retombées », rapporte l’Agence officielle.

« La nature et l’impact de cette tragédie mondiale, qui n’a épargné aucun pays, exige de nous, tous, union et entraide afin de favoriser, rapidement, une solution globale et coordonnée permettant à l’ensemble des États de garantir à leurs citoyens une prise en charge sanitaire adéquate », a indiqué M. Djerad.

« La situation actuelle requiert la mobilisation de tous », selon le Premier Ministre

Face au contexte épidémique actuel, lié à la pandémie de la Covid-19, le Premier Ministre a souligné que la situation actuelle « requiert la mobilisation de tous, la conjugaison des efforts et la promotion du travail multilatéral dans le cadre d’un partenariat mondial renforcé, revitalisé et inclusif en vue de venir à bout de cette pandémie et de ses retombées ».

En effet, M. Djerad a soutenu que « la garantie d’un accès rapide et équitable de l’ensemble des État et peuples au vaccin sera probablement le premier défi qu’il nous faudra relever pour élever la valeur de solidarité, qui s’impose aujourd’hui non seulement en tant que haute valeur humanitaire, mais en tant que nécessité impérieuse pour faire face à une menace collective, qui ne reconnait ni les frontières, ni les distinctions entre les hommes ».

M. Djerad évoque les mesures arrêtées pour gérer la pandémie en Algérie

Par ailleurs, le Premier Ministre a indiqué que « l’Algérie a pris conscience, dés l’apparition des premiers cas, de la gravité de cette menace sanitaire et arrêté des mesures urgentes et préventives pour y faire face et préserver la santé et l’intégrité du citoyen ».

« L’Algérie a été, ainsi, parmi les premiers pays à prendre d’importantes dispositions préventives, notamment la fermeture des frontières, la consolidation des dispositifs de prévention sanitaire, la mise en place d’un dispositif de confinement adapté et des protocoles sanitaires garantissant la continuité des différentes activités, socioéconomiques et pédagogiques », a expliqué le Premier Ministre.

Dans ce même sens, M. Djerad s’est également arrêté sur « les moyens humains et matériels mobilisés pour renforcer le système de santé face à cette pandémie », notamment « à travers l’encouragement et la protection de la ressource humaine, la mise à disposition de divers matériels et équipements médicaux, l’augmentation de la capacité d’accueil des hôpitaux et l’amélioration des protocoles de diagnostic et d’enquête épidémiologique ».

Rédaction d’Algérie 360.