VIDEO. Un enfant de 3 ans disparu depuis plusieurs jours à Tizi Ouzou

Algérie – Yanis Hassani, un enfant âgé de trois ans a été porté disparu, depuis plusieurs jours, à Draâ El-mizan dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Habitant au village Ighil Mouhou de la localité Aït Yahia Moussa, l’enfant de 3 ans est disparue depuis mardi 1er décembre.

Après un appel lancé par les parents et proches de Yanis, plusieurs opérations de recherche, dans les environs, ont été organisées par la population locale accompagnée par la gendarmerie et de la Protection civile.

Comme on voit dans les images diffusées sur la chaîne de télévision berbère TV, des dizaines de citoyens et éléments de la gendarmerie et la Protection civile se sont mobilisées pour balayer les moindres recoins de la région.

