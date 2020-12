Mohcine Belabbas dénonce « la censure de sites web d’information »

Algérie- Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD Mohcine Belabbas, a dénoncé hier mercredi 2 décembre, la censure de plusieurs sites d’information en Algérie.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le président du RCD a estimé que cette compagne est intervenue « pour mieux confirmer la répression des libertés et des droits ».

« Pour mieux confirmer la répression des libertés et des droits et conforter l’opinion nationale et internationales dans ses « outrances », le pouvoir se lance dans une campagne de cyber censure qui cible exclusivement des sites web d’information algériens », a-t-il écrit.

Bellabas a souligné que « cette campagne vient en appui à la campagne de cyber surveillance en cours depuis des mois et qui a été suivie par plusieurs arrestations et autres condamnations à des peines lourdes ».

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie a ajouté que : « par ces pratiques, le pouvoir amplifie la colère citoyenne et rajoute des ingrédients pour accélérer le retour des manifestations de rue ».

Merouk.A