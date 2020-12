Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 3 décembre 2020

Algérie – Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 843 nouvelles contaminations au Covid-19 et 16 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 85927, celui des décès à 2480, alors que le total des patients guéris passe à 55538.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 3 décembre :

Il s’agit de la troisième société automobile ayant la valeur la plus élevée au monde et depuis son introduction en bourse en 2010, le stock a augmenté de 1683%. La croissance des ventes de la Model 3, qui est la voiture de luxe la plus vendue aux États-Unis, l’introduction de deux nouveaux modèles et l’installation d’une usine en Chine et d’une autre en Allemagne ont fait grimper le prix de l’action que aux Etats-Unis. Les 3 derniers mois cumulent une croissance de 76% et qui selon les analystes pourrait battre de nouveaux records à la fin de 2020. La société Tesla est principalement engagée dans la conception et la fabrication de véhicules électriques, de batteries et de systèmes de stockage d’énergie. Il s’agit de la première entreprise d’énergie durable «intégrée verticalement» au monde, proposant des produits énergétiques propres et renouvelables de bout en bout, de la production au stockage en passant par la consommation. Des produits … lire la suite

