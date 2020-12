Algérie — La tendance baissière des contaminations Coronavirus en Algérie se confirme, mais le virus Covid-19 continue de circuler. Voici le bilan du 03 décembre.

Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes continue de baisser, le bilan présenté par le ministère de la Santé, ce jeudi 03 décembre 2020, fait état de 843 nouvelles contaminations, selon les derniers chiffres compilés par le ministère de la Santé.

La décrue de l’épidémie de Covid-19 se poursuit sur l’ensemble du territoire depuis quelques jours, le bilan rendu public aujourd’hui par le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a annoncé que le taux journalier de contaminations au coronavirus en Algérie a atteint 843, ce 03 décembre

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion au Covid-19 en février dernier, a atteint 85 927 cas confirmés, précise le porte-parole du Comité en charge du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays Djamel Fourar.

Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Mise en place de nouvelles mesures de confinement pour les personnes contaminées

Le département de la santé a émis une note mardi 1er décembre concernant la levée du confinement sur les patients guéris du virus, et les modalités de reprise du travail pour les employés.

Selon la note, tout employé ou travailleur atteint du coronavirus, et a été soumis au confinement, ne peut reprendre son travail qu’avec un avis médical. La norme physiologique n’est donc plus nécessaire pour la reprise.

La note en question, élaborée sur la base de l’avis des spécialistes auprès de la Direction de la prévention du ministère de la Santé, a tranché sur les modalités de reprise du travail pour les personnes ayant été contaminés et guéries.

L’Algérie peut produire le vaccin russe « Spoutnik V », selon Lotfi Benbahhmed

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed a affirmé que l’Algérie peut produire le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik v, et ce en marge de la signature d’un accord entre Saidal et une entreprise coréenne.

Rappelons que, hier le 02 décembre, et lors d’une réunion de présentation du vaccin russe anti covid-19 à l’ONU, Kirill Dmitriev a fait savoir que « Spoutnik V » pourrait être produit en Algérie ainsi qu’en Égypte.

Ch.LAIB