Rabah Madjer :  » Voila pourquoi mon fils a choisi le Qatar « 

Algérie – Critiqué a maintes reprises à propos du sujet, la légende du football algérien et ancien sélectionneur des Fennecs, Rabah Madjer explique les raisons pour lesquelles son fils, Lotfi joue pour la sélection U19 du Qatar.

Lotfi Madjer l’actuel joueur de l’équipe réserve d’Al Duhail et fils de l’ancienne star et sélectionneur de l’EN Rabah Madjer. Âgé de 18 ans, joue actuellement pour les U19 du Qatar. Sa sélection suscite encore les réactions des Algériens.

Son père, Rabah Madjer s’exprime enfin sur ce sujet mettant fin à la polémique. L’ancien capitaine de la sélection algérienne révèle les raisons du choix de son fils, dans un entretien accordé au journal Al Arab du Qatar.

« Est-ce que d’abord mon fils a été convoqué par la sélection algérienne des U19 ans ?. Quand j’étais sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, mon fils évoluait à l’époque au Paradou AC et était le meilleur buteur de son équipe. J’ai même proposé à un responsable de la Fédération algérienne de football ainsi qu’à un entraîneur de le convoquer en sélection. Malheureusement ils l’ont ignoré », a répondu Rabah Majder.

Le choix de la sélection revient a mon fils

Concernant une éventuelle convocation de la sélection algérienne, et le futur choix définitif de son fils, Rabah Madjer a déclaré : » il n’a reçu à ce jour aucune convocation pour porter les couleurs de l’équipe nationale Algérienne. Cest à mon fils de trancher concernant sa carrière internationale entre l’Algérie et le Qatar et pas moi ».

À noter que, Lotfi Madjer demeure encore sélectionnable avec l’Algérie, comme le stipule la loi des Bahamas votée le 30 mai 2008 aux Bahamas, qui permis aux footballeurs ayant joué dans les catégories jeunes d’un pays de changer de nationalité sportive.

Ce qu’a dit Rabah Madjer sur son limogeage de l’équipe nationale

S’exprimant concernant son limogeage du poste du sélectionneur de l’équipe algérienne, Rabah Madjer, a affirmé « avoir été poignardé dans le dos ». Soulignant qu’« il a été victime d’un complot et d’une campagne menés à son encontre ».

L’ancien entraîneur des fennecs a estimé « l’avoir prise au mauvais moment », ce qui a, pour lui, « ouvert la voie à certaines personnes pour s’en prendre à lui et tenter de salir son image et sa réputation ». Cependant, il s’est défendu en tant qu’entraîneur en mettant en avant les matchs qu’il avait remportés.

Ch.LAIB