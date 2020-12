Pour Chenin, la Résolution du PE vise à déstabiliser l’ANP

Algérie —Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine a réagi aujourd’hui 03 décembre, à la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l’Homme en Algérie.

En effet, Slimane Chenine estime que « les forces derrière la liste du Parlement européen rêvent toujours de viser l’Armée nationale populaire considérée comme garante de l’unité et de la souveraineté du pays. En défendant les frontières et faire face à toute tentative visant à déstabiliser la patrie ».

Le président de l’Assemblée populaire nationale ajoute que « toutes ces tentatives visent à pousser le pays à abandonner les questions stratégiques et fondamentales et perturber les projets de renaissance de la civilisation », déclare Slimane Chenine, lors de son discours d’ouverture à l’occasion d’une séance plénière consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement.

Selon lui, il s’agit d’allégations et d’accusations gravissimes et malveillantes proférées par des parlementaires contre les autorités algériennes. Estimant que la politique de chantage avait pris fin il y a longtemps. Et ce grâce au mouvement populaire du peuple algérien « Hirak ».

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a également réagi

Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères a condamné samedi dernier « avec force » la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l’Homme en Algérie.

Dans le même contexte, le MAE a affirmé que le « contenu outrancier » se résume à « un chapelet d’injures et d’avanies à l’endroit du peuple algérien, de ses institutions et de l’État algérien ».

« Le parlement européen a cru devoir adopter, selon une procédure dite +d’urgence+ pour le moins douteuse, une nouvelle résolution sur la situation en Algérie dont le contenu outrancier se résume à un chapelet d’injures et d’avanies à l’endroit du peuple algérien, de ses institutions et de l’État algérien », a écrit le ministère des Affaires étrangères dans communiqué rendu public samedi dernier.

Ch.LAIB