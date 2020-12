Le vaccin russe anti coronavirus pourrait être produit en Algérie, selon Kirill Dmitriev

Algérie – Le président du fonds souverain russe, Kirill Dmitriev, a révélé, ce mercredi 2 décembre, que le vaccin anti coronavirus « Spoutnik V » pourrait être produit en Algérie.

Lors d’une réunion de présentation du vaccin russe anti covid-19 à l’ONU, Kirill Dmitriev a fait savoir que « Spoutnik V » pourrait être produit en Algérie ainsi qu’en Égypte.

« En Afrique, la production du vaccin anti-coronavirus Spoutnik V pourrait avoir lieu en Algérie et en Égypte », a déclaré le président du fonds souverain russe, ajoutant que les autorités de son pays négocie également avec le Nigeria pour entamer la production prochainement.

Selon l’agence russe « ТАСС », Kirill Dmitriev a également indiqué que « plus de 40 pays ont exprimé de l’intérêt au vaccin russe et plus de 1,2 milliard de doses ont été précommandées ».

Poutine annonce le lancement d’une « campagne de vaccination à grande échelle »

Lors de la même réunion, la président russe Vladimir Poutine a annoncé lancement d’une « campagne de vaccination à grande échelle » à partir de la semaine prochaine.

« Je sais que plus de deux millions de doses ont déjà été produites ou elles seront produites dans les prochains jours (…) Nous allons commencer la vaccination à grande échelle dès la fin de la semaine prochaine », a-t-il dit.

« On commencera, comme convenu, par deux groupes à risque comme les médecins et les enseignants… », a ajouté Vladimir Poutine.

100.000 personnes déjà vaccinées en Russie

De son côté, le ministre russe de la santé, Mikhaïl Mourachko, a annoncé que plus de 100.000 personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus, soulignant que le nombre pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions en 2021.

Pour rappel, les autorités russes avaient annoncé, fin novembre dernier, avoir commencé à vacciner leur militaire. Ils prévoient de vacciner 400 000 d’entre eux, dont 80 000 avant 2021.

Massin.A