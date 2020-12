Le ministre Benziane dévoile le plan de la rentrée universitaire

Algérie – Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a dévoilé, ce mercredi 2 décembre, le plan de la rentrée universitaire prévue le 15 décembre prochain.

Lors d’une rencontre aujourd’hui avec les partenaires sociaux, Abdelbaki Benziane a fait savoir que la rentrée universitaire se fera par mode d’enseignement à distance avant de passer au mode d’enseignement présentiel en respectant du protocole sanitaire contre le coronavirus (Covid-19).

« À la rentrée universitaire, le 15 décembre courant, les établissements organiseront des activités pédagogiques et d’enseignement suivant le mode d’enseignement à distance, avant de passer deux semaines plus tard, au mode présentiel suivant le mécanisme organisationnel et le protocole sanitaire », a-t-il expliqué.

Pour l’enseignement à distance, le ministre a indiqué que « des cours-vidéos sont en cours d’élaboration via les plateformes numériques », évoquant les efforts consentis par les enseignants pour garantir un enseignement à distance.

Benziane lance un appel pour faire réussir la rentrée universitaire

Par ailleurs, le ministre a appelé la famille universitaire à « se mobiliser » pour faire réussir la rentrée universitaire, face au développement de la situation actuelle due au coronavirus.

« Le protocole sanitaire rigoureux est prévu pour le mode d’enseignement présentiel », a-t-il ajouté, précisant qu’un système de répartition en groupes sera adopté pour les cours en présentiel au tiers des étudiants.

