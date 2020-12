Affaire Zineb Redouane : Une plainte déposée contre un ancien Ministre français

France- La fille de Zineb Redouane a porté plainte, ce 1er décembre, contre l’ancien Ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner.

Selon les informations rapportées par le journal français Le Monde, la fille de Zineb Redouane, une Algérienne octogénaire, morte à Marseille en France le 2 décembre 2018, a décidé de porter plainte contre l’ancien Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, devant la Cour de justice de la République (CJR), pour « altération et soustraction de preuves ».

Pour revenir sur les faits de cette affaire, Zineb Redouane est morte sur la table d’opération de l’hôpital de la Conception, à Marseille, après avoir été touchée par une grenade lacrymogène en plein visage, tirée par la police en marge d’une manifestation des « gilets jaunes ».

La plainte déposée par Mme. Milfet Redouane, la fille de la victime, vise l’ancien Ministre de l’Intérieur et remet en cause ses déclarations sur cette affaire, qui, selon l’avocate de la plaignante, auraient « entraver la manifestation de la vérité ».

Mme. Redouane est décédée « d’un choc opératoire », selon Christophe Castaner

En effet, Christophe Castaner avait affirmé que « Mme. Zineb Redouane était morte d’un choc opératoire ». « Je ne voudrais pas qu’on laisse penser que les forces de l’ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c’est faux », avait-il déclaré le 19 mars 2019, au micro de France Inter.

Pour l’avocate de la fille de Mme. Redouane, Me Bouzrou, l’ancien Ministre de l’Intérieur a tenté « de disculper les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui ont lancé la grenade ».

Par ailleurs, le cabinet de Castaner a expliqué que « les déclarations de l’ancien Ministre de l’Intérieur « rapportaient » les propos du procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux », soulignant que ce dernier avait indiqué que « son décès résultait « d’un choc opératoire et non d’un choc facial », rajoutant qu’ « à ce stade, on ne peut pas établir de lien de cause à effet entre la blessure et le décès ».

Castaner affirme qu’ « il n’a pas d’inquiétude »

Malgré les accusations portées par l’avocate et la fille de Mme. Redouane, qui, entre autres, « l’accuse d’avoir donné directement l’ordre de ne pas saisir le lance-grenades utilisé par le policier ce jour-là », Christophe Castaner a assuré que « ces accusations ne sont pas fondées »

En effet, dans une déclaration faite à radio RTL, mardi soir, l’ancien Ministre de l’Intérieur a affirmé qu’ « il n’avait jamais eu d’échange avec le procureur de Marseille », estimant que « tout ça est un pur fantasme d’avocat ».

« En aucun cas ces accusations ne sont fondées. En aucun cas je n’ai cherché à étouffer l’affaire, en aucun cas je n’ai donné aucune instruction, ni en amont, ni au moment des faits, ni après. L’expertise médicale a parlé de choc opératoire. Je n’ai pas beaucoup d’inquiétude », a-t-il encore affirmé.

Rédaction d’Algérie 360.