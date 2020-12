Pour Makri : La résolution du PE a été « élaborée sur la base de rapports de féministes »

Algérie- La résolution du parlement européen sur l’Algérie continue de susciter les réactions de la classe politique. Ce mercredi 2 décembre, c’est autour du président du MSP Aberrazak Makri de réagir.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée au siège de son parti, Makri a estimé que « la résolution de parlement européen sur, notamment les droits de l’homme en Algérie, a été faite sur la base de rapports d’associations de féministes ».

Il s’agit selon lui, « d’associations féminines isolées de la société, dont les activités se limite à Alger, et qu’on ne peut pas comparer à d’autres associations s’activant à l’échelle nationale ».

« La résolution a été formulée avec une tournure typiquement colonialiste et hautaine »

Le leader du MSP a souligné que « plusieurs organisations ont déjà critiqué l’Algérie, sans pour autant susciter une telle réaction du parlement européen, précisément en cette période difficile que traverse le pays ».

« La résolution a été formulée avec une tournure typiquement colonialiste et hautaine, insinuant indirectement des ordres », a encore estimé Makri.

Cette résolution, a ajouté le président du MSP, « a démontré l’hypocrisie des forces coloniales, leurs doubles jeux et les leurs intentions à défendre des appartenances au détriment d’autres ».

Dans la même lancée, le leader islamiste s’est interrogé : « pourquoi ils n’ont pas évoqué plutôt les injustices faites aux Palestiniens, les enfants qui meurent à petit feu à cause de malnutrition et de peur, ou encore les enfants détenus aux geôles de l’entité sioniste ? ».

Sur ce, le président du mouvement pour la société et la paix a appelé « les Algériens à être vigilants quant à ces intentions venimeuses, qui ont pour but de semer les conflits et à disperser les rangs des Algériens ».

Merzouk.A