Reprise des vols : Air Algérie lance la vente de billets 

Algérie – La compagnie nationale Air Algérie a annoncé le lancement de la vente de billets ainsi que les réservations pour la reprise des vols domestiques.

Dans une déclaration faite à la chaîne de télévision Ennahar, le porte-parole de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, M. Amine Andaloussi, a indiqué que « la compagnie nationale a lancé le processus de la vente de billets et de réservations pour les vols domestiques au niveau de ses agences commerciales ».

Le même responsable a fait savoir que « dans le but de contrer la propagation du Coronavirus (Covid-19) et afin d’éviter le rassemblement des clients au niveau des agences commerciales d’Air Algérie, il a été décidé de mettre en place un dispositif de protection sanitaire ».

En effet, ce dispositif permet l’achat de billets d’avion par internet, via le site d’Air Algérie, avec l’utilisation de cartes bancaires et de la carte Eddahabia.

Lancement de l’application d’Air Algérie sur Play Store

M. Amine Andaloussi a également souligné que « la réservation et l’achat de billets peuvent se faire via l’application d’Air Algérie », à cet effet, il a expliqué qu’ « à travers le téléchargement de cette application via Play Store, le client peut réserver et acheter son billet sans se déplacer au niveau de l’agence ».

Par ailleurs, Air Algérie a rajouté que « ses agences commerciales restent ouvertes pour accueillir les clients, afin qu’ils y effectuent l’achat et la réservation de leurs billets, de façon directe, et ce dans le respect rigoureux du protocole sanitaire, notamment l’obligation du port du masque et la prise de la température ».

Dans le contexte épidémique actuel, lié à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), Air Algérie a assuré que toutes les mesures de protection sanitaire ont été prises, « à tous les niveaux, avant et durant le voyage ».

Air Algérie annonce la reprise des vols domestiques et de rapatriement

Conformément aux décisions prises par le Gouvernement concernant la levée de la suspension du transport aérien public, Air Algérie avait annoncé, lundi dernier, la reprise des vols domestiques et de rapatriement, et ce à compter du 6 décembre prochain.

À cet effet, le porte-parole de la compagnie a affirmé que « les vols de et vers le Sud du pays, et 50 % des vols au Nord du pays, reprendront à compter du 6 décembre 2020″, soulignant que « cette reprise sera soumise au strict respect du protocole sanitaire au niveau des aéroports et des avions ».

