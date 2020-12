Jijel : Mort d’un militaire lors d’un accrochage avec un groupe terroriste

Algérie- Le Sergent-chef Lelmaya Sifeddine est décédé ce mercredi 2 décembre lors d’un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de Jijel, indique un communiqué du MDN.

Le décès du militaire est intervenu « suite à l’opération de recherche et de ratissage toujours en cours, dans la zone d’Oued Bouayache près de la commune d’El-Ancer à Jijel en 5e Région Militaire », lit-on dans le communiqué du ministère de la Défense.

« Lors d’un nouvel accrochage avec un groupe terroriste, le Sergent-chef Lelmaya Sifeddine est tombé en martyr au champ d’honneur, la matinée d’aujourd’hui », ajoute encore le communiqué.

Selon le même source l’opération « s’est soldée, hier 1er décembre 2020, par l’élimination de trois (03) terroristes et la récupération de trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une grande quantité de munitions ».

L’identité des deux terroristes déterminée

Le ministère de la Défense a tenu à préciser, dans le même contexte, « qu’après l’exploitation de renseignements, l’opération d’identification a permis de déterminer l’identité de deux des trois terroristes abattus ».

Il s’agit, selon la même source de « Leslous Madani » dit « Cheikh Assem Abou Hayane », qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, qui était en charge de la région Est et responsable du Conseil de la Charia d’une organisation terroriste.

Et des « Herida Abdelmadjid » dit « Abou Moussa El-Hassan », qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, et qui était chargé de la propagande et de l’information de la même organisation terroriste.

Rédaction d’Algerie360