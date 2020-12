Djamel Charfi, expert auprès du FMI, condamné à de la prison pour détournement

Algérie- Le tribunal Sidi M’hamed a condamné, ce mercredi 2 décembre, Djamel Charfi l’ancien président du syndicat des architectes et expert auprès du FMI, à un an de prison ferme pour détournement d’argent.

Lors du procès, l’audience a révélé que Charfi avait détourné la somme de 200 millions de centimes de la trésorerie du syndicat, et avait acheté une voiture de luxe avec l’argent du syndicat.

Selon le site d’Ennahar qui a rapporté le procès, les détournements remontent à la période allant du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2015, période dans laquelle Djamel Charfi avait assuré la présidence du syndicat.

Le 25 décembre 2019, il a été condamné par contumace à un an de prison ferme. Lors de l’audience d’aujourd’hui, il a été présenté en comparution immédiate pour contester son jugement par contumace.

Le prévenu a affirmé au juge, lors de l’audience d’aujourd’hui, que le trésorier du syndicat n’a émis aucune réserve concernant les détournements. Pour ce qui est de la voiture, il affirme l’avoir acheté de ses propres fonds.

Le procureur a requis une peine de 5 ans de prison ferme, et une amende de 500 000 DA contre le prévenu. Ensuite, le juge l’a condamné à une peine d’un an de prison ferme et une amende de 100 000 DA, avec un dédommagement 15 millions de dinars.

Rédaction d’Algerie360