Sidi M’hamed : Houda-Imane Feraoun placé sous contrôle judiciaire

Algérie —L’ex-ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Faraoun Houda-Imane, est placé sous contre judiciaire.

Son dossier figure parmi les affaires de corruption impliquant notamment d’anciens ministres jouissant du privilège de juridiction, ces derniers ont été transmis aux conseillers instructeurs près la Cour suprême, le juge d’instruction près du pôle spécialisé du tribunal de Sidi-M’hamed a décidé de placer Houda Feraoun en liberté provisoire selon le « Soir d’Algérie ».

L’affaire concerne, le dossier Algérie Télécom (AT), dans laquelle sont accusés, Faraoun Houda-Imane, ex-ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, et d’autres coaccusés pour « infractions aux dispositions législatives et réglementaires, par l’octroi d’indus avantages à autrui lors de la passation de marchés publics, dilapidation de deniers publics et abus de fonction ».

Selon la même source, Faraoun Houda-Imane, été auditionnée quelques jours seulement après le passage de l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelkader Ouali, devant un juge d’instruction qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt et de l’incarcérer à la prison de Koléa, les raisons de son audition et de son inculpation ne sont pas encore révélées.

Houda-Imane Faraoun, la ministre de la Poste et des Technologies, est également soupçonnée d’être impliquée dans le dossier de la famille Kouninef, pour avoir facilité la conclusion de plusieurs contrats des entreprises des frères Kouninef ou de leurs alliés étrangers dans le secteur des télécommunications, 14 accusés seront cités dans cette affaire, dont le procès en appel se déroulera aujourd’hui le 02 décembre.

