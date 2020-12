Voici les statistiques du VIH Sida en Algérie

Algérie – Le Directeur de l’Onusida, Adel Zeddam, a dévoilé, ce mardi 1 décembre, les statistiques du VIH Sida en Algérie.

Lors d’une rencontre au ministère de la Santé à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, Adel Zeddam a fait savoir que plus de 2000 nouvelles infections au Sida, dont 150 morts, ont été enregistrés depuis 2019 en Algérie.

Le Directeur de l’Onusida a également fait savoir que 22000 algériens atteints du VIH Sida vivent avec le virus, dont 15.000 sont soumis au traitement.

« Ce pourquoi, le défi pour nous consiste à amener les porteurs du virus non connus à se faire dépister et à déclarer leur maladie afin de briser la chaîne de transmission de l’épidémie », a ajouté Adel Zeddam.

Selon lui, « le nombre de nouvelles infections et celui des décès liés au Sida entre 2020 et 2022 augmenteront entre 123.000 et 293.000 cas pour les infections et entre 69.000 et 148.000 cas pour les décès ».

Pour Benbouzid, « le phénomène de migration » est l’un des facteurs de l’augmentation du Sida en Algérie

S’exprimant lors de la rencontre, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué que « le phénomène de migration » est l’un des facteurs de l’augmentation des infections au Sida en Algérie.

« Les comportements à risque, la faible utilisation des moyens de protection, la consommation de drogues injectables, le phénomène de migration, sont des facteurs de vulnérabilité imposant le maintien de notre vigilance », a expliqué Pr Benbouzid.

Le ministre a insisté sur « la volonté de poursuivre les efforts afin de relever le défi », à travers la mise en œuvre du Plan national Stratégique (PNS) de lutte contre les IST/VIH/sida 2020 -2024.

Massin.A