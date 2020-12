Vaccin coronavirus : Macron dévoile la date du début de la vaccination en France

France – Le président français Emmanuel Macron dévoile, ce mardi 1 décembre, le plan des vaccinations contre le coronavirus (Covid-19) en France.

Lors d’un point de presse à l’occasion de la visite du ministre belge, Emmanuel Macron a vancé quelques dates du début de vaccination contre le covid-19 en France.

Selon le président français, la première vague de vaccins contre le coronavirus « fin décembre et début janvier », mais elle sera réservée exclusivement aux personnes sensibles au covid-19.

« La première vague de vaccins sera réservée aux publics les plus sensibles (…) Elle commencera dès que possible, dès qu’il y aura eu homologation des autorités sanitaires européennes et fourniture des doses dans notre pays, soit entre fin décembre et début janvier, vraisemblablement », a-t-il dit.

« Les conditions de conservation et de logistique sont assez complexes (…) « ce ne sera pas une politique vaccinale grand public, compte tenu des doses auxquelles nous aurons accès et de la stratégie retenue », a expliqué Macron.

Macron parle d’une deuxième vague de vaccination en avril

Lors du même point de presse, le président français a fait savoir qu’il y aura une deuxième vague de vaccination contre le coronavirus à partir d’avril 2021.

« Nous aurons vraisemblablement une deuxième vague de vaccination, qui s’ouvrira quelque part entre avril et juin, qui sera plus large et plus grand public, et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre », a annoncé macron.

Rédaction d’Algerie360

