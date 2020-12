Coronavirus Algérie : le Pr Ryad Mahyaoui dévoile des critères d’acquisition du vaccin

Algérie- Le professeur Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus, a dévoilé ce mardi quelques critères et condition pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-19.

Lors d’une intervention sur les ondes de la chaine une de la Radio nationale, le spécialiste a affirmé que l’acquisition du vaccin, une fois validé par l’OMS se sera selon une panoplie de conditions préalablement établies.

Il s’agit en premier lieu, selon le membre du comité scientifique, du taux de l’efficacité du vaccin. Les effets secondaires, à court et à long terme, seront également pris en compte dans le choix du vaccin.

Afin d’assurer les conditions du transport et de stockage du vaccin, ce dernier doit répondre à des critères définis en fonction du climat en Algérie, a ajouté le même responsable.

Les consultations autour du vaccin sont toujours en cours

Soulignant que l’Algérie traite avec la plus grande attention avec ce dossier, le Pr Ryad Mahyaoui rappelle que les négociations et les consultations avec les ambassadeurs et des représentants de différents laboratoires sont toujours en cours.

L’intervenant précise toutefois que l’acquisition du vaccin se fera probablement auprès de plusieurs laboratoires, car il est difficile d’obtenir la quantité requise d’un seul laboratoire, vu la hausse de la demande mondiale quant à ce vaccin.

Pour ce qui est du financement, le Pr Mahyaoui rappelle que l’État avait déjà annoncé avoir alloué une enveloppe, et l’acquisition aura lieu, quel qu’en soit le prix du vaccin, précisant que les coûts des vaccins annoncés sont de 5 à 35 dollars la dose.

Selon lui, le vaccin russe Spoutnik reste pour le moment le vaccin le moins cher, parmi ceux annoncés. Le prix de ce vaccin est estimé à 1200 DA.

Merzouk.A