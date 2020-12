Coronavirus Algérie : Les contaminations toujours à la baisse ce 1er décembre

Algérie — Le bilan des autorités sanitaires de ce mardi, 1er décembre, fait état d’un total de 84152 contaminations au Coronavirus (Covid-19).

Le porte-parole du Comité scientifique du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) dans notre pays, Professeur Djamel Fourar, a rapporté 953 nouvelles contaminations, contre 978 cas enregistrés hier.

Ainsi, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, l’Algérie a enregistré un total de contaminations qui s’élève à 84152 cas.

Rappelons que le bilan d’hier du Ministère de la Santé a recensé un total de 53809 patients rétablis, 2431 victimes emportées par le virus et 83199 cas de contaminations.

Prorogation des mesures de confinement dans 34 wilayas du pays

Les services du Premier Ministère ont annoncé, hier, lundi, la prorogation des mesures de confinement sanitaire à domicile dans 34 wilayas pour une durée de 15 jours.

Les wilayas concernées sont : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Tissemssilt, El Oued, Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Alger, Tiaret, Tizi Ouzou, Ain Temouchent, Constantine, Ouargla, Oran, Khenchela.

Prorogation de la fermeture et de la limitation de certains commerces

Le Premier Ministère a également annoncé la prorogation, pour une durée de 15 jours, de la fermeture de certaines activités commerciales, à l’image des marchés de ventes des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.

S’agissant de la mesure de limitation, elle concerne les commerces des appareils électroménagers, d’articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d’ameublement, d’articles de sport, de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes ainsi que des pâtisseries et confiseries.

Réouverture des mosquées de plus de 500 places

En revanche, les mêmes services ont annoncé la réouverture des mosquées ayant une capacité de plus de 500 fidèles, à partir de ce 02 décembre.

À cet effet, le communiqué du premier ministère a insisté toutefois sur « le respect des mesures sanitaires préventives pour préserver la santé des fidèles, avec notamment la distanciation physique, l’utilisation du tapis personnel pour la prière, le port du masque et la désinfection des mains ».

