Lutte contre le Sida : Le Ministère de la Santé organise une journée d’information

Algérie – L’Algérie célèbre, ce mardi, 1er décembre, la Journée mondiale de lutte contre le Sida, initiée par l’OMS, il y a 32 ans.

À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a organisé, ce mardi, une journée d’information sous le slogan : « Pendant la Covid-19, assurer les soins et le traitement du VIH est la responsabilité de tous ».

En marge de cette célébration, le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir qu’ « au cours des 20 dernières années, l’Algérie a réalisé des progrès en matière de lutte contre le Sida », cependant, il a souligné que « la pandémie du Coronavirus menace ces progrès ».

En effet, le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a rappelé « l’importance de la lutte contre le Sida, particulièrement en cette période de pandémie ».

Professeur Fourar révèle que la prévalence du Sida en Algérie est faible

Le Directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au Ministère de la Santé et également membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, Professeur Djamel Fourar, a révélé que « la prévalence du Sida en Algérie ne dépassait pas les 0.1% ».

Lors de son intervention, Professeur Fourar a mis le point sur « le rôle de la société civile dans l’accompagnement des malades infectés par le Sida ».

Par ailleurs, il a également souligné les difficultés que rencontrent les patients atteints, notamment en cette période de pandémie, liée au Coronavirus, et a rappelé de l’importance de leur accompagnement.

Le SG de l’OMS, Antonio Guterres, fait état du bilan mondial du Sida

Le Secrétaire général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Antonio Guterres, a fait savoir que « 1,7 million de personnes sont infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chaque année », soulignant qu’ » environ 690.000 en meurent ».

En effet, pour Antonio Guterres, « la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida est un rappel pour ne pas perdre de vue cette pandémie mondiale, toujours présente après 40 ans de son apparition », notamment en marge de la conjoncture sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

D’ailleurs, le SG de l’ONU a estimé que « les enseignements tirés de la lutte contre le VIH peuvent être très utiles dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus ».

« Nous savons que, pour mettre fin au Sida et vaincre la Covid-19, nous devons éliminer la stigmatisation et la discrimination, placer l’être humain au cœur de notre action et prendre des mesures axées sur les droits de l’Homme et tenant compte des questions de genre », a-t-il affirmé.

S’agissant de l’accès aux soins de santé, Antonio Guterres a souligné qu’ « il ne devrait pas dépendre du niveau de richesse des uns ou des autres », rajoutant que « nous avons besoin d’un vaccin contre la Covid-19, et de traitements et de soins pour lutter contre le VIH, qui soient abordables et accessibles à tous et toutes, partout ».

