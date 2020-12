Apres Air Algérie, Tassili Airlines annonce la reprise de ses vols

Algérie – La compagnie nationale aérienne Tassili Airlines annonce, ce mardi 1 décembre, la reprise de ses vols domestiques.

Dans une déclaration à l’agence officielle, Karim Bahar, directeur de communication de Tassili Airlines, a fait savoir que que « la Compagnie a arrêté un programme prévoyant, dans un premier temps, plusieurs vols vers le Sud du 7 au 14 décembre en cours ».

« Entre autres dessertes programmées : Alger vers Adrar, Bechar et Tamanrasset (…) Tassili Airlines est tenue au titre du contrat conclu avec la Sonatrach à assurer le transport des travailleurs et fonctionnaires du secteur pétrolier vers les wilayas du Sud, et qui n’a pas été suspendu depuis avril dernier », a-t-il expliqué.

Pour les dessertes entre les villes du nord du pays, le directeur de communication de Tassili Airlines a indiqué que d’autres vols seront programmés en fonction de la disponibilité des avions.

S’agissant des vols de rapatriement, Karim Bahar a tenu à souligner que « Tassili Airlines n’a pas encore reçu de programme spécial ».

Air Algérie avait annoncé hier la reprise des vols de rapatriement

La compagnie nationale avait annoncé, hier lundi, la reprise des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger et des voyageurs souhaitant rejoindre le pays pour des motifs exceptionnels.

« Les voyageurs souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnels(…) Sont invités au respect impératif des gestes barrières en vigueur en matière de prévention du coronavirus, les concernés devront se munir des résultats du test PCR rendus au plus tard 72 heures avant la date du départ », avait indiqué Air Algérie dans un communiqué.

Rédaction d’Algerie360

Articles sélectionnés pour vous