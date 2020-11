Feu de forêt à Chlef : Arrestation de cinq individus

Le juge d’instruction près le tribunal de Ténès (Chlef) a ordonné mercredi soir la mise en détention préventive de 5 individus impliqués dans le déclenchement des feux de forêt de Oued Goussine dans la daira de Béni Haoua.

Selon un communiqué émanant du même tribunal, les services de la Gendarmerie nationale ont diligenté une enquête préliminaire pour identifier les auteurs, affirmant qu’après un constat technique du lieu de la première étincelle, il s’avère qu’il s’agissait d’un acte criminel délibéré.

« L’enquête préliminaire menée par la Gendarmerie nationale a donné lieu à l’arrestation de 05 mis en cause âgés de 35 à 53 ans, impliqués dans la mise à feu des forêts de la commune de Oued Goussine », a fait savoir le tribunal de Ténès dans son communiqué, ajoutant que « les mis en cause ont été présentés mercredi devant le procureur pour incendie volontaire des forêts de l’Etat, incendie volontaire des biens d’autrui, incendie volontaire des champs et des récoltes en bottes d’autrui et atteinte à la propriété foncière d’autrui », lit-on dans le communiqué.

Rédaction d’Algérie360