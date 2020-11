Coronavirus Algérie : Réouverture des mosquées de plus de 500 places

Algérie- L’Algérie rouvre totalement ses mosquées de plus de 500 places aux fidèles à partir du 02 décembre.

Toujours dans le cadre de la continuité du processus d’ouverture des mosquées de manière progressive, le gouvernement algérien a annoncé aujourd’hui le 30 novembre, la réouverture des mosquées d’une capacité de plus de 500 fidèles, tout en adhérant strictement aux mesures et protocoles sanitaires pour prévenir et protéger de la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Cette décision entrera en vigueur à partir de ce 02 décembre, précise le communiqué du Premier ministère, insistant toutefois sur « le respect des mesures sanitaires préventives pour préserver la santé des fidèles, avec notamment la distanciation physique, l’utilisation du tapis personnel pour la prière, le port du masque et la désinfection des mains ».

Rédaction d’Algérie