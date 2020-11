Coronavirus Algérie : ce qu’il faut retenir du bilan du 30 novembre

Algérie- 978 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 605 guérison et 21 décès ont été enregistrés au dernier bilan établi sur les dernières 24 heures, présenté ce lundi par le comité scientifique de suivi de l’épidémie.

Lors de son point de presse quotidien, le porte-parole du comité Djamel Fourar a annoncé 978 nouveaux cas de contaminations. Le nombre total des cas confirmés est désormais passé à 83199.

Pour ce qui est des guérisons, le responsable a fait état de 605 nouveaux cas rétablis de la maladie. Le nombre total des guérisons a atteint, quant à lui, les 53809 cas au bilan de ce mardi.

Concernant les victimes du coronavirus, Dr Djamel Fourar a indiqué que 21 nouveaux décès ont été enregistré durant les dernières 24 heures en Algérie. Et c’est ce qui ramène le total des morts à 2431. 46 patients sont actuellement en soins intensifs.

Prolongement de confinement sanitaire à domicile

Le Premier ministère a annoncé ce lundi 30 novembre la prorogation des mesures de confinement sanitaire à domicile dans 34 wilayas. Le prolongement des mesures de confinement de 20 heures jusqu’à 5heures du matin du lendemain, sera pour une durée de 15 jours.

Les wilayas concernées sont : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Médéa, Mostaganem, M’sila, Tissemssilt, El Oued, Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Alger, Tiaret, Tizi Ouzou, Ain Temouchent, Constantine, Ouargla, Oran, Khenchela.

Les meures de fermeture et de limitation de certains commerces prolongées

Le premier ministère a également annoncé la prorogation, pour une durée de 15 jours, de la fermeture de certaines activités commerciales, à l’image des marchés de ventes des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.

Pour ce qui est des commerces concernés par les mesures de limitation, il s’agit selon le communiqué du premier ministère, du commerce des appareils électroménagers, du commerce d’articles ménagers et de décoration, du commerce de literies et tissus d’ameublement, du commerce d’articles de sport, du commerce de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes ainsi que des pâtisseries et confiseries.

Cette mesure sera pour 15 jours et dans les 34 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, du temps d’activités de certains commerces qui devront cesser toute activité à partir de quinze (15) heures.

Rédaction d’Algerie360